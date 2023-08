Elezioni provinciali, Magrini: «Grande occasione per lo sviluppo del Varesotto»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Queste elezioni sono una grande occasione per la provincia di Varese, si può scrivere una pagina nuova per lo sviluppo del territorio»: con queste parole Marco Magrini, candidato civico alla presidenza della Provincia di Varese, commenta gli ultimi giorni di campagna elettorale in vista della tornata di domenica 29 gennaio che porterà un nuovo presidente (o riconfermerà quello uscente, Emanuele Antonelli) a Villa Recalcati.

“Siamo una grande Provincia, da soli abbiamo più abitanti di regioni come Umbria o Basilicata, – prosegue Magrini – un territorio ricco di possibilità ma complesso, dove una spina dorsale fondamentale è rappresentata dagli amministratori locali. L’ho toccato con mano nel mio ruolo di responsabile della campagna vaccinale di Regione Lombardia, grazie alla collaborazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali, di tutte le forze politiche e civiche, siamo stati in grado di mettere in campo quell’enorme sforzo organizzativo».

«Per questo – afferma il primo cittadino di Masciago Primo – ho deciso di mettere al centro della mia candidatura il progetto di trasformare finalmente la Provincia di Varese nella “Casa di tutti i Comuni”. Piani di zona e Comunità Montane ci insegnano che se e quando gli amministratori locali sono davvero chiamati a progettare insieme il futuro di una comunità più ampia allora si possono ottenere grandi risultati».

«La mia road map è chiara, bisogna dare piena attuazione allo Statuto della Provincia approvato all’unanimità da parte di tutti gli amministratori locali nel 2015 – continua Magrini – che serve dare centralità all’Assemblea dei Sindaci, bisogna istituire e far funzionare le aree omogenee, fare sistema con le grandi città e affiancare i Comuni medio-piccoli. Queste sono le basi per costruire un ente in grado di raccogliere la sfida che arriverà dall’autonomia differenziata e di fare politiche innovative su formazione, servizi per il lavoro, difesa dell’ambiente e transizione ecologica-digitale. Ci metterò tutto l’impegno e la determinazione di cui sono capace».

Le elezioni per il presidente della Provincia si terranno domenica e ci sarà un unico seggio a Varese, presso Villa Recalcati, aperto dalle 8.00 alle 20.00.