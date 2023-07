Grantola, il Comune chiede fondi per la videosorveglianza

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Comune di Grantola vuole potenziare il proprio sistema di videosorveglianza, investendo sul fronte sicurezza con risorse proprie e con il supporto economico di Regione Lombardia.

Cifre contenute ma per un intervento giudicato importante dall’amministrazione guidata dal sindaco Adriano Boscardin. L’importo complessivo del progetto sfiora i 13.000 euro. Di questi, 7.000 sono stati chiesti all’ente superiore.

L’incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Manzoni, la via Solferino, la piazza del lavatoio e il parco giochi. Questi i punti su cui l’amministrazione ha scelto di intervenire, per garantire maggior presidio in zone frequentate e in altre abbastanza isolate.

Al parco dietro la chiesa, precisano dal municipio, una telecamera è già presente ma dovrà essere spostata affinché possa inquadrare un’area più ampia, coprendo anche il parcheggio. Se l’intervento dovesse andare in porto, il Comune arriverebbe a disporre di una decina di occhi elettronici distribuiti nei principali punti di aggregazione e nelle zone più sensibili del borgo.