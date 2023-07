Lavori in centro a Luino, previste tante modifiche su viabilità: «Preoccupati per i commercianti»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Continuano i lavori di Alfa srl, iniziati negli scorsi mesi in piazza Libertà, all’incrocio tra via Don Folli e viale Dante, per proseguire in autunno lungo la statale che collega Luino e Germignaga. Si tratta di ingenti interventi che è necessario svolgere: è fondamentale sottolinearlo per capire la portata del progetto che andrà a riqualificare totalmente la rete fognaria cittadina, in modo tale da non ricevere sanzioni da parte della Comunità Europea.

I disagi agli automobilisti, ai commercianti e ai residenti della zone interessate si sono susseguiti fisiologicamente su tutto il territorio cittadino, soprattutto in centro, causando non pochi malumori e critiche nei confronti dell’amministrazione comunale che, insieme alla società competente, sta cercando in tutti i modi di limitare le criticità da un punto di vista viabilistico.

Talvolta, però, non è possibile, come nel caso che riguarda le vie del centro e il lavoro degli ambulanti del mercato il mercoledì: proprio nei prossimi giorni, infatti, il posizionamento delle bancarelle subirà sostanziali modifiche a causa della presenza dei cantieri nell’area ex Svit, quella dietro al “Baretto” e nei pressi dello store “Piazza Italia”.

«Siamo venuti a conoscenza dei lavori che verranno effettuati a partire da febbraio in centro a Luino – commenta il presidente della Confcommercio-Ascom Luino, Franco Vitella -, si tratta di una vera e propria rivoluzione che durerà per diverse settimane. Con l’arrivo della primavera siamo preoccupati per la sorte dei commercianti, soprattutto in via Vittorio Veneto, dove dovrebbero esserci le modifiche più sostanziali, insieme a via XV Agosto e via XXV Aprile».

L’appello che lancia il numero uno dell’associazione di categoria luinese è all’amministrazione comunale, al sindaco Enrico Bianchi e all’assessore competente Serena Botta: «Chiediamo venga fatto un incontro in Municipio, insieme ad Alfa srl, dove vengano informati tutti i negozianti del centro, per capire il reale e concreto disagio che si verificherà durante i lavori. In primavera arrivano i primi turisti e dobbiamo essere pronti ad accoglierli nel migliore dei modi».

«L’auspicio è che si possa trovare una soluzione per non danneggiare un settore come quello del commercio, che in questi anni è stato colpito duramente dalla pandemia», conclude Franco Vitella, in linea con quanto sottolineato a fine anno dai vertici varesini della Confcommercio.

«Stiamo comunicando ai commercianti, passo dopo passo, i vari cantieri che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi a Luino – spiega l’assessore al Commercio Serena Botta -. Gli interventi saranno parecchi e per questo motivo non vogliamo fare confusione: per questo abbiamo già predisposto riunioni future in cui aggiorneremo tutti i commercianti sull’avanzamento dei lavori e sulle modifiche alla circolazione, che dipenderanno principalmente da quanto verrà fatto da Alfa, che riuscirà ad informarci durante l’intervento. Le opere, infatti, potrebbero cambiare in corso d’opera in base a quello che gli operai troveranno durante gli scavi».