Luino, al via da lunedì i primi cantieri di Alfa in centro

A partire da lunedì 9 gennaio verranno avviati i cantieri di Alfa s.r.l. per la realizzazione dei nuovi tratti fognari nelle aree centrali di Luino.

Gli interventi previsti andranno a interessare piazza Garibaldi, parte di via Vittorio Veneto, piazza Svit interna, via XXV Aprile e via XV Agosto per un periodo che va dal 9 gennaio al 30 novembre.

Trattandosi di aree centrali della città e interessate dal mercato, come già anticipavamo alcune settimane fa, sono stati numerosi i tavoli di coordinamento tecnico tra Alfa s.r.l., imprese esecutrici, uffici comunali e amministrazione per programmare le attività in modo da limitare i disagi alla viabilità, allo svolgimento del mercato e alle attività commerciali in sede fissa.

Visto il cronoprogramma articolato e trattandosi di un cantiere itinerante – spiegano dall’amministrazione – verranno fornite comunicazioni specifiche, in base all’andamento dei lavori. Intanto i primi interventi interesseranno rispettivamente un tratto di via Veneto e Piazza Garibaldi oltre al piazzale ex Svit interno, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Veneto sino a via XXV Aprile.

Dunque dalle 8.30 di lunedì il piazzale ex Svit interna, fra l’intersezione con via Veneto e la piazza ex Varesine, come stabilito da un’apposita ordinanza, sarà interessato dalla temporanea istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare e dal divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a eccezione di quelli utilizzati per i lavori.

Dallo stesso periodo nel piazzale ex Varesine – negli stalli di sosta ubicati all’intersezione con la piazza ex Svit interna – vi sarà una temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

I veicoli circolanti nella porzione di piazza ex Svit interna non riservata al cantiere potranno accedere e uscire da quest’ultima utilizzando i varchi di ingresso e di uscita ubicati all’intersezione con via Vittorio Veneto, ma non potranno accedere a Piazza Ex Varesine.

«Come già precisato durante l’esecuzione dei lavori lungo via Don Folli e viale Dante Alighieri, – concludono da Palazzo Serbelloni – si tratta di opere strategiche per la riqualificazione ambientale della città e del suo lago. L’amministrazione comunale continuerà a farsi parte attiva nel controllo dello svolgimento dei lavori da parte delle imprese esecutrici incaricate dalla Società Alfa s.r.l., stazione appaltante delle opere, partecipando ai tavoli di coordinamento necessari a limitare i disagi e garantire una costante informazione dei mutamenti della viabilità, dovuti alla natura itinerante del cantiere. Scusandoci per gli inevitabili disagi, invitiamo i cittadini a rimanere aggiornati, consultando il sito comunale, la app MyLuino, scaricabile gratuitamente e la stampa locale».