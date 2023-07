Tra regionali e attivismo, a Luino il Movimento 5 Stelle cresce e cerca una nuova sede

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In vista delle elezioni regionali, in programma il 12 e il 13 febbraio, anche le forze politiche locali serrano i ranghi, proseguendo nelle loro attività di propaganda e allargando pian piano anche il proprio bacino di adesioni.

È il caso, ad esempio, del Movimento 5 Stelle che, nel Luinese, registra una presenza viva e in crescita.

E fra gli attivisti della cittadina lacustre c’è anche Fabio Cocomazzi – nel 2015 candidato sindaco con la lista “Luino in Movimento-Controcorrente” – che, in risposta all’invito di alcuni esponenti pentastellati che «paventavano un vuoto tra i candidati dell’alto Varesotto», ha accettato di entrare nella corsa delle primarie interne al movimento per costituire la lista delle candidature alle regionali.

«Il Movimento è più vivo che mai, a Luino e nel comprensorio circostante – commenta Cocomazzi che, impegnato per lavoro tra Friuli e Valtellina, ha «trovato comunque il tempo» anche per mettersi in gioco con le primarie – e anche con le parlamentarie ha dimostrato di esserci, tra gazebi e volantinaggio. Mancano ancora i numeri per un riconoscimento del gruppo territoriale, ma in tanti hanno già dato la propria adesione, molti anche nei Comuni circostanti. Ora – conclude – si cerca un luogo, una nuova sede per le riunioni del gruppo».