Italia, manovra di bilancio “in linea” per la Commissione. Bocciate misure su Pos e tetto al contante

È stato pubblicato poche ore fa il giudizio della Commissione europea sulla manovra di bilancio presentata dal governo italiano, guidato dal presidente Giorgia Meloni.

Il documento programmatico di bilancio risulta “complessivamente in linea con le indicazioni” specifiche per il Paese, contenute nella raccomandazione del Consiglio europeo del luglio scorso. Tuttavia, la stessa Commissione è dell’opinione che sono diverse le disposizioni all’interno della manovra che “non sono coerenti con le precedenti raccomandazioni fatte all’Italia”.

Bocciati tetto al contante e limiti al Pos

Le misure proposte nella manovra prevedevano un innalzamento del tetto al contante e la rimozione dell’obbligo del Pos fino a 60 euro, considerando le attuali misure a sfavore dell’economia del Paese e degli esercenti.

La Commissione europea boccia entrambe le disposizioni: “Il documento programmatico di bilancio include misure che non sono coerenti con le precedenti raccomandazioni fatte all’Italia. Il 9 luglio 2019 il Consiglio, tra gli altri, ha raccomandato all’Italia di combattere l’evasione fiscale, in particolar modo nella forma dell’omessa fatturazione, anche rafforzando l’uso obbligatorio dei pagamenti elettronici, pure attraverso l’abbassamento della soglia legale per i pagamenti contanti […]”.

Nello specifico, l’opinione della Commissione riporta che le “misure incluse nel documento programmatico di bilancio che non sono in linea con le raccomandazioni per l’Italia sono in particolare: (i) una disposizione che alza il tetto per le transazioni in contanti dagli attuali 2.000 euro a 5.000 euro nel 2023; (ii) una misura equivalente al condono fiscale che permette la cancellazione di debiti tributari pregressi relativi al periodo 2000-2015 e non superiori a 1.000 euro; (iii) la possibilità di rifiutare pagamenti elettronici inferiori a 60 euro senza sanzioni; e (iv) il rinnovo, con criteri di età più restringenti, nel 2023, dei piani di prepensionamento scaduti a fine 2022.”

La Commissione ha inoltre evidenziato come “l’Italia non abbia ancora compiuto progressi per quanto riguarda la parte strutturale delle raccomandazioni fiscali” avanzate dal Consiglio nel luglio scorso, che “invitano l’Italia ad adottare e attuare adeguatamente la legge delega sulla riforma fiscale per ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l’efficienza del sistema fiscale”.

Il commento di Gentiloni e del presidente Meloni

«L’opinione della Commissione è complessivamente positiva con alcuni rilievi critici – ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni -. Complessivamente positiva perché nell’insieme, nei saldi, la proposta di legge rispetta quelle che erano le raccomandazioni del Consiglio europeo del mese di luglio. In sostanza, di tenere sotto controllo la spesa corrente in un periodo come questo, caratterizzato da alta inflazione, dalla stretta della politica monetaria. E quindi, la raccomandazione di prudenza è stata recepita dal Governo, come ha fatto la maggior parte dei Paesi ad alto debito, con alcune eccezioni».

«Entrando nel merito della legge – ha proseguito il commissario europeo all’Economia -, ci sono alcuni aspetti positivi. Noi sottolineiamo la positività degli impegni di spesa per gli investimenti, legati alla transizione verde, all’innovazione tecnologica e ci sono delle osservazioni, dei rilievi, su varie altre misure. In primo luogo, dal punto di vista strutturale c’è l’invito a procedere sulla riforma del fisco e in secondo luogo, su singole misure ci sono dei rilievi, in particolare su misure legate ai pagamenti digitali e all’evasione fiscale. Quindi, un giudizio complessivo positivo con alcuni rilievi critici».

Ad intervenire sull’opinione della Commissione anche il presidente del Governo italiano, Giorgia Meloni: «Siamo particolarmente soddisfatti del giudizio espresso dalla Commissione europea sulla legge di bilancio. Una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del Governo italiano, sottolinea la solidità della manovra economica e ribadisce la visione di sviluppo e crescita che la orienta. In questa direzione continueremo a lavorare nell’interesse dei cittadini italiani, delle famiglie e delle imprese».