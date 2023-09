La neve fa capolino nell’alto Varesotto, in azione gli spazzaneve sulle strade

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ampiamente previsto dalle previsioni meteo, e dall’allerta della Protezione civile di Regione Lombardia, oggi dopo tanta attesa la neve è tornata ad imbiancare i tetti, i prati e le strade dell’alto Varesotto, fino ai 400 metri circa sopra il livello del mare.

Diverse le segnalazioni e le fotografie inviateci dai nostri lettori, soprattutto nella zona della Valdumentina, della Veddasca, della Valmarchirolo e della Valganna, dove i fiocchi di neve stanno scendendo più copiosamente rispetto ad altre zone. Fortunatamente, al momento, non si registrano disagi, ma le amministrazioni comunali invitano gli automobilisti a guidare prudentemente.

Allo stesso tempo, ad esempio sul Ceresio, l’amministrazione comunale ha attivato i mezzi spargisale e gli spazzaneve per liberare le carreggiate coperte di neve: «Priorità alla frazione Ca’ del Monte. Si raccomanda, soprattutto nelle vie più strette (via Gattoni e via San Pietro) di non lasciare le auto in sosta in strada, le quali causano gravi disagi ed interruzioni al suddetto servizio».

Nel luinese e sulla fascia del Verbano sul lago da Zenna fino a Laveno Mombello, invece, solo temperature basse e debole pioggia al momento. Nelle prossime ore, per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, è prevista assenza di precipitazioni significative almeno sino alla sera. In tarda serata saranno possibili nuove precipitazioni deboli sulle zone orientali della Lombardia, mentre ci sarà ventilazione in rinforzo in serata, con fenomeni anche a carattere di foehn sulle valli settentrionali esposte.

Utile vademecum, per tutti, arriva dal Piano Neve del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con tante indicazioni e consigli fondamentali, consultabili qui, per gestire al meglio non solo la percorrenza di strade sui veicoli, ma anche per l’attenzione alla guida da tenere nel pre-post gelate e nevicate.