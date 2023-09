Nelle prossime ore neve in arrivo a bassa quota anche nell’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Protezione civile di Regione Lombardia, nella giornata di oggi, ha emesso una nuova allerta meteo, in codice giallo, per rischio neve.

A partire dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 9 dicembre, (indicativamente tra le 00 e le 06) è previsto un brusco e irregolare abbassamento del limite delle nevicate, fino a 800 metri sui settori orientali, con possibili accumuli tra 10 e 20 centimetri, mentre sui settori occidentali, variabile da 400 metri, con accumuli tra i 5 e i 10 centimetri, fino a quote di pianura, in particolare sulle province di Pavia e Varese, ma con accumli fino a 5 centimetri.

Nelle zone di pianura, al di sotto dei 400 metri, persiste forte incertezza sulla entità di accumuli di neve al suolo: al momento la probabilità risulta comunque bassa, ma resta uno scenario possibile in base alla locale intensificazione delle precipitazioni, in presenza di aria di poco superiore agli 0 °C negli strati vicini al suolo.

Non è escluso l’interessamento anche della provincia di Milano, ma con bassa probabilità di attecchimento al suolo. Dal mattino si attende un innalzamento del limite delle nevicate, a circa 500 metri sui settori occidentali e a 900 metri suI settori orientali. Nel pomeriggio precipitazioni in rapido esaurimento da Ovest salvo occasionali residue.

Ulteriori conferme dal versante italiano arrivano dal Centro Geofisico Prealpino.«Sono attese precipitazioni a carattere nevoso anche a basse quote nella notte e domani mattina. In serata e nella notte prime precipitazioni con neve fino a 500 metri e localmente a quote inferiori». Domani mattina è previsto «cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni e neve a quote collinari».

Dal versante svizzero è MeteoSvizzera a spiegare: «A partire dalla serata graduale addensamento della nuvolosità in tutte le regioni, seguito nella notte da alcune deboli nevicate. Nella mattinata di venerdì cessazione delle nevicate. A basse quote temperatura minima attorno a 0 gradi, massima sui 5. Entro venerdì in mattinata 5-10 cm di neve fresca, in Ticino sul fondovalle 2-5 cm».