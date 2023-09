Luino “Città per la vita” celebra la Giornata contro la pena di morte

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Cade domani, mercoledì 30 novembre, la Giornata per la vita contro la pena di morte: una data scelta per commemorare la prima abolizione della pena capitale avvenuta nel 1786 nel Granducato di Toscana.

Un simbolo di quanto ancora occorra lottare per estirpare questo genere di punizione “crudele e inumana”, come la definisce la Comunità di Sant’Egidio: sono ancora molti, infatti, i Paesi – ben 53 – in cui la pena di morte è tuttora in vigore e viene utilizzata in via ordinaria, come in alcuni Stati degli USA, in Giappone, in Arabia Saudita, in Cina o in Pakistan.

Ma sono tante anche le città in tutta Italia, e in tutto il mondo, che domani celebreranno questa ricorrenza: quelle che hanno aderito alle “Cities for life”, la campagna promossa dalla Sant’Egidio che, dal 2012, vede tra queste anche Luino.

Lo scorso anno il Comune aveva proposto alla cittadinanza un gesto simbolico, l’accensione di una candela da porre sul davanzale della propria finestra. Quest’anno, invece, come spiega l’assessora alle Politiche Sociali Elena Brocchieri, si è deciso di appendere uno striscione sulla facciata di Palazzo Serbelloni (che, per una scelta di risparmio energetico, non verrà illuminata), con la frase “Luino Città per la vita contro la pena di morte” per ricordare l’iniziativa e invitare tutti i cittadini che lo vedranno a riflettere su questo importante tema.

«Ringrazio Alessandro Franzetti – conclude Brocchieri – che da sempre è attento e presente a questa iniziativa».