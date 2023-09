Luino, al Teatro Sociale gran successo per il “Premio Anemos” tra testimonianze e commozione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Prevenzione e contrasto a stalking, violenza di genere, bullismo e disagio sociale. Da qui nel 2019 è partita l’attività da parte dell’associazione “Anemos Lombardia” sul territorio dell’alto Varesotto: nel pomeriggio di sabato ha organizzato la prima edizione del “Premio Anemos”, volto a riconoscere con onorificenze e benemerenze civiche figure che ogni giorno contribuiscono alla prevenzione contro la violenza di genere.

Un bel pomeriggio in una platea del Teatro Sociale di Luino gremita di persone, in cui alla consegna dei premi si sono alternate diverse esibizioni da parte di artisti e musicisti della nostra zona, intervallato dagli interventi delle presentatrici della serata, l’attrice, scrittrice e formatrice Alessandra Faiella, con la vocal coach, musicoterapista e formatrice Rossella Bellantuono.

A ricevere i le benemerenze sono state Filomena Lamberti, vittima d’identità, Vera Squatrito, per l’associazione “Io sono Giordana”, Giovanna Zizzo, per l’associazione “Laura vive in me” Imma Rizzo, per l’associazione “Casa di Noemi”, Tina e Cinzia Piccolomo, figlie di Marisa Maldera, vittima di femminicidio, e, non da ultima, Ermira Sejdini, sorella di Alma, vittima di violenza. Ad esse si sono aggiunte anche la squadra di calcio femminile “Luino Ladies” e Tonia Calabrese dell’associazione “Varese in maglia”.

Le onorificenze, invece, sculture scolpite a mano dall’artista Enzo Forte su disegno della studentessa del Liceo “Sereni” Aurora Iannazzo, sono state assegnate ad alcune professioniste impegnate sul tema: Valeria Valente, già presidente della Commissione d’Inchiesta in Senato sul femminicidio, l’avvocata del Foro di Roma Titti Carrano, l’attrice e scrittrice luinese Sarah Maestri, l’autrice tv e regista Matilde D’Errico, la scrittrice Daniela Maruccia, la dottoressa Maria Grazia Vantadori, medico referente per il PS del Centro d’Ascolto Soccorso Donna dell’ospedale San Carlo di Milano e la giurista Grazia Biondi, presidente dell’Associazione Mandem.

«Un ringraziamento a tutti gli ospiti che abbiamo invitato e hanno partecipato alla nostra prima edizione, così come sono grata a tutti i volontari e le volontarie che mi hanno dato una mano – commenta la presidentessa Anna Marsella -. Non è stato facile organizzare questo evento, non tanto per i problemi pratici, quanto per farne capire la bontà della finalità del progetto, perché non si stava organizzando un festival canoro, ma un evento sulla prevenzione. A volte i meri personalismi superano la sensibilità che si dovrebbe avere nella compartecipazione di eventi di questo spessore».