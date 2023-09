I piccoli sassi dipinti di Annamaria, lasciati in giro per dire “No alla violenza sulle donne”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dopo aver aderito a “Un sasso per un sorriso”, storia che abbiamo raccontato nello scorso aprile, l’ormai famosa Annamaria Chiesa, cittadina residente a Cremenaga, è tornata a dipingere i propri sassi, di piccole dimensioni, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, dai più piccoli agli adulti, per dire “No alla violenza sulle donne”.

E così, dopo il grande successo sul territorio dell’alto Varesotto per un’idea che aveva uno spirito creativo cercando di regalare un piccolo momento di felicità, l’artista cremenaghese, impegnata da anni nel volontariato, ha deciso di pitturare i sassi disegnando simboli e oggetti, come panchine e scarpe rosse, che rimandano alla lotta contro ogni violenza sulle donne, tema sempre attuale in tutto il territorio.

In questo periodo Annamaria ha dipinto i sassi, collaborando con l’associazione “Anemos Lombardia” e con la presidentessa Anna Marsella, e comincerà ad “abbandonarli” qua e là in questi giorni, cercando di destare curiosità nei passanti: i piccoli sassi, infatti, verranno lasciati ovunque, sparsi lungo parchi, strade, in riva al lago o in montagna.

«In occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, ho pensato ad un piccolo progetto che al momento ho proposto ad alcuni Comuni della zona, come Cremenaga, Cadegliano Viconago, Valganna, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Luino, Brezzo di Bedero e Germignaga», racconta Annamaria.

«Da una parte collocheremo i sassi all’interno dell’ufficio degli assistenti sociali, perché è proprio lì che queste problematiche vengono ascoltate – continua ancora l’artista -, mentre, dall’altra, con l’associazione “Anemos Lombardia” abbiamo pensato di liberare tanti altri sassi in giro nel nostro territorio, per tenere sempre alto lo sguardo su questo grave problema. Così nei prossimi giorni inizieremo la “semina” dei sassi antiviolenza, anche grazie alla collaborazione con i City Angel di Lugano».

Chiunque volesse aderire al progetto, sia cittadini che amministrazioni comunali, possono contattare Annamaria Chiesa, inviando un messaggio al profilo Facebook.