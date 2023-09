Covid, «Non c’è prova che senza vaccini sarebbe stato peggio»: bufera sul sottosegretario Gemmato

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Non c’è prova che senza vaccini sarebbe stato peggio. Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti. Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini».

Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera, quelle pronunciate dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato durante la trasmissione di Rai 2 Restart-L’Italia ricomincia da te.

Numerose le critiche nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia – anche in rapporto alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni che al G20 ha riconosciuto l’importanza dei vaccini nell’affrontare il Covid-19 – a partire dalle opposizioni che, a gran voce, hanno chiesto le immediate dimissioni di Gemmato: «Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica», ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta, mentre il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, sulla stessa scia, ha affermato che «chi non prende le distanze dai no vax è decisamente nel posto sbagliato».

«Sono profondamente amareggiata e preoccupata – ha dichiarato l’ex vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti – La sua posizione, non solo priva di riscontro ma ampiamente smentita dal mondo scientifico, è inaccettabile. La mia vicinanza va ai ricercatori, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale, volontari compresi, che hanno salvato vite, impegnandosi in una campagna vaccinale storica che colloca la Lombardia tra i territori più vaccinati a livello europeo e mondiale. Esprimo la mia solidarietà e il mio ringraziamento ai cittadini lombardi, colpiti per primi da questa terribile epidemia, che con grande senso civico si sono affidati alla scienza e si ritrovano oggi mortificati dalle esternazioni avventate di chi rappresenta le istituzioni sanitarie».

Anche l’Ordine dei Medici ha replicato alle parole di Gemmato: «Secondo i calcoli effettuati dall’Iss, la campagna vaccinale ha evitato 150mila morti in Italia. The Lancet ha provato invece che i decessi evitati nel mondo in un anno sono stati venti milioni», ha riferito ad Ansa il presidente Filippo Anelli. «Prima di fare qualunque affermazione è opportuno che il sottosegretario utilizzi al meglio gli strumenti che la legge e lo Stato mettono a disposizione, ovvero gli epidemiologi di fama mondiale dell’Istituto superiore di sanità e un ente importantissimo come il Consiglio superiore di sanità. I dati vanno interpretati nella loro complessità e globalità, e per farlo il sottosegretario ha a disposizione tutti gli strumenti scientifici. La nostra categoria prima dell’avvio della campagna vaccinale contava diversi morti ogni mese Dopo tre mesi dall’inizio delle immunizzazioni i decessi fra i medici si sono azzerati».

Dal canto suo il sottosegretario, dopo le varie polemiche, ha poi affermato che «i vaccini sono armi preziose contro il Covid», sostenendo che le sue parole siano state decontestualizzate e rese «oggetto di facili strumentalizzazioni. Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili. Come Sottosegretario alla Salute ed esponente di FdI voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche. L’attività parlamentare di questi anni testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di FdI. Siamo passati dall’emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti», ha concluso Marcello Gemmato.