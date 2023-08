Regione Lombardia, Letizia Moratti si dimette

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Letizia Moratti rimette le deleghe di vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia. La decisione è stata appena resa nota da un comunicato della numero due di Palazzo Pirelli, rilanciato dalle agenzie.

Comunicato in cui Moratti sottolinea le ragioni della scelta, presa “per rispetto dei cittadini, con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese”, legate in larga parte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Nel dettaglio Moratti fa riferimento a “lentezze e difficoltà nell’azione dell’Amministrazione, che a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi“, ma anche alla sua contrarietà rispetto alle più recenti decisioni prese in materia di lotta al covid: il reintegro dei medici non vaccinati, il condono sulle multe ai no vax, la “diversa sensibilità sull’importanza dei vaccini”.

L’ex sindaco di Milano ha infine precisato che resterà a disposizione della Regione per tutte le pratiche relative al passaggio di consegne, e per garantire quindi l’avanzamento dei progetti già avviati in materia di sanità. Poi si svilupperanno gli scenari, già aperti, riguardanti le prossime elezioni regionali, per le quali, da diverse settimane, il nome di Letizia Moratti viene indicato tra quelli dei principali concorrenti che si proporranno come alternativa al governatore uscente (e ricandidato) Fontana.

(Foto di copertina dalla pagina Facebook di Letizia Moratti)