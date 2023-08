Cosentino: «Due progetti importanti da 900mila euro per valorizzare l’alto Varesotto»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Questa è l’ennesima conferma dell’attenzione e della sensibilità da parte della giunta Fontana verso lo splendido territorio delle nostre valli e dei nostri laghi, da scoprire, riscoprire e vivere attraverso il turismo e anche la pratica sportiva”.

Lo dichiara Giacomo Cosentino, consigliere regionale e capogruppo di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente” commentando lo stanziamento di quasi 900mila euro per due progetti dell’Alto Varesotto attraverso il “Bando Itinerari” da parte dell’Assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni.

I due progetti finanziati sono:

– Comunità Montana del Piambello, “I laghi in bicicletta: intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento della rete cicloturistica nel settore CM Piambello del progetto VARESE#DOYOUBIKE”, 633.140 euro; in particolare si tratta del prolungamento del tratto del percorso ciclopedonale già esistente al confine con il Comune di Besano, che dal campo sportivo porterà al lungolago di Porto Ceresio.

– Mesenzana, “Interventi di manutenzione straordinaria della Rete Escursionistica di connessione sovracomunale ‘Frontiera Nord’ tra Valtravaglia e Valcuvia nel territorio di Mesenzana (VA)”, 259.962 euro. Oggetto dell’intervento di consolidamento saranno i percorsi boschivi di interesse anche storico e culturale per la presenza delle fortificazioni della “Linea Cadorna” della Grande Guerra.

Complessivamente lo stanziamento regionale ammonta a 15 milioni di euro e riguarda 31 nuovi progetti nelle province lombarde per interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali, nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

«Sono davvero soddisfatto – aggiunge il consigliere – per risultati concreti come i due progetti del nostro territorio finanziati da Regione Lombardia. Per questo, ancora una volta, devo ringraziare il presidente Fontana e l’Assessore Sertori, costantemente attenti alle esigenze e alla valorizzazione di aree bellissime che hanno bisogno di essere sostenute come le nostre. Un’attenzione – conclude Cosentino – dimostrata da subito con l’istituzione di un Assessorato dedicato a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni: i risultati di quella scelta lungimirante sono evidenti a tutti».