Sentieri e percorsi ciclopedonali, da Regione circa 900mila euro per Mesenzana e Piambello

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia ha stanziato 15 milioni di euro per sostenere, attraverso il bando Itinerari, 31 nuovi progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

Due i progetti della provincia di Varese che hanno ricevuto i fondi regionali, a partire da quello della Comunità Montana del Piambello, I laghi in bicicletta, che prevede l’intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento della rete cicloturistica all’interno del progetto #VareseDoYouBike: per questo l’ente montano ha ricevuto 633.140 euro.

Al Comune di Mesenzana, invece, ne sono stati assegnati 259.962 per la manutenzione straordinaria della Rete Escursionistica di connessione sovracomunale “Frontiera Nord” tra Valtravaglia e Valcuvia.

«La concretezza di Regione Lombardia – spiega l’assessore Massimo Sertori – ci porta a sostenere altri progetti, dopo i 10 della prima assegnazione per cui erano stati messi a disposizione 10 milioni. Il nostro obiettivo è incrementare l’attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell’economia locale. Sono importanti risorse utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano».

«La presentazione complessiva di 162 domande per un valore di 65,8 milioni di euro d’investimento – conclude Sertori – testimonia come vi sia grande voglia di valorizzare le nostre montagne, i sentieri e la viabilità agro-silvo-pastorale per promuovere le bellezze della nostra Lombardia. Il nostro impegno in questa direzione sarà forte e costante».