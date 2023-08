Alto Varesotto, «È la volta buona per istituire una zona economica speciale»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Ringrazio il capogruppo al Senato della Lega, il senatore Massimiliano Romeo, per aver depositato subito questo disegno di legge per l’istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera».

Con queste parole esordisce il segretario del Nord Verbano della Lega Salvini, Davide Cataldo, in merito al disegno di legge presentato nella giornata di martedì in Senato dal capogruppo del Carroccio, Massimo Romeo, eletto nelle scorse settimane.

«Un argomento che mi sta molto a cuore e di cui avevamo parlato in campagna elettorale – prosegue il segretario del Nord Verbano -. Il senatore eletto nel nostro collegio non ha perso tempo, ha mantenuto la promessa e ha depositato subito questo ddl. Io sono convinto che questa possa essere finalmente la volta buona perchè ci avevamo già provato in passato ma i governi di allora non avevano accettato questa proposta».

«Ora però possiamo davvero sperarci, con una maggioranza parlamentare di centrodestra, un Governo dalla parte delle imprese, Giancarlo Giorgetti al MEF e il presidente dei senatori Romeo eletto proprio qui da noi insieme ad Andrea Pellicini sento proprio l’obiettivo a portata di mano. Sarebbe una rivoluzione straordinaria per tutto il territorio, per i cittadini e anche per i tanti imprenditori che con coraggio cercano di fare impresa nel Nord Verbano».