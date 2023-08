Cuveglio, presentato il progetto definitivo per il rinnovo di piazza Mercato

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Questa mattina l’amministrazione comunale di Cuveglio ha indetto un incontro con i giornalisti per presentare il progetto definitivo di rinnovo e valorizzazione di piazza Mercato. Progetto che era stato presentato nella sua versione preliminare ad inizio maggio e a cui avevano fatto seguito diverse critiche da parte dei cittadini, soprattutto per questioni ambientali.

Il sindaco del Comune, Francesco Paglia, ha aperto l’incontro: «Questo appuntamento è volto a trattare in maniera chiara e completa i punti salienti della versione ultima del progetto, nonché ad esprimere quali siano i valori che lo stesso racchiude e vuole portare avanti. Valori che – continua il sindaco Paglia – hanno carattere tecnico, formale, di rigenerazione del territorio e legati alla sensibilità del tessuto umano e sociale».

Il progetto e i contribuenti

Il progetto nasce come uno degli obiettivi dell’attuale amministrazione comunale già durante il 2019, anno in cui era in corso la campagna elettorale. Ad inizio 2020, ad elezioni avvenute, inizia una raccolta di indicazioni cittadine per raggruppare idee ed opinioni riguardo alla rigenerazione urbana di piazza Mercato.

«A partire dalle indicazioni dei cittadini – spiega Francesco Paglia -, abbiamo creato una sorta di “meta-progetto” che è rimasto nel cassetto per diversi mesi, a causa della mancanza di fondi. Fondi che abbiamo poi ottenuto – prosegue il sindaco -, grazie alla partecipazione al bando di Regione Lombardia per la riqualificazione delle aree all’interno dei centri storici».

Circa 800 mila euro l’ammontare dei finanziamenti, di cui 500 mila erogati direttamente da Regione Lombardia. «Un progetto che, per ricevere la parte finanziata dalla Regione, costerà ad ogni cittadino di Cuveglio circa 5 centesimi» spiega il sindaco. Una cifra pressoché irrisoria, se comparata ad un progetto di completa rigenerazione e valorizzazione dell’area come quello elaborato per piazza Mercato.

Accantonato il posteggio interrato

Accolto e approvato il progetto da Regione Lombardia, l’amministrazione ha riaperto il discorso con la cittadinanza: «Una volta raggiunta la disponibilità di fondi – racconta il sindaco -, sono emerse altre problematiche; la prima inerente ai venti posti auto da realizzare sotto forma di parcheggio interrato, da cui è venuta alla luce una sensibilità locale nettamente contraria; la seconda – continua Paglia -, circa l’abbattimento dei tigli che si trovano all’interno della piazza».

Il posteggio interrato era un tema centrale che delineava la finalità vera e propria del progetto, in quanto strettamente legato ad una questione di gestibilità territoriale e per tale motivo approvato e finanziato dalla Regione. L’accantonamento della proposta del parcheggio, in seguito alla volontà contraria espressa dai cittadini, ha reso necessario rivalutare il tutto: «Abbiamo rielaborato il progetto a quattro mani insieme a Regione Lombardia – specifica Francesco Paglia -, ed abbiamo convenuto che uno spazio adiacente a piazza Mercato in cui allocare quei venti posti auto, inizialmente destinati al posteggio interrato, poteva essere una soluzione per proseguire nell’erogazione dei fondi».

Alberi e abbattimento

Anche la problematica circa l’abbattimento dei tigli, è stata affrontata dall’amministrazione comunale: «Il progetto iniziale prevedeva l’abbattimento di tutti gli alberi presenti nell’area di piazza Mercato – spiega il sindaco di Cuveglio -. E vale la pena ricordare che il progetto si era basato sulle indicazioni dei cittadini, che avevamo raccolto ad inizio 2020. Tuttavia, – continua Paglia -, in seguito al sollevamento della questione ambientale e alla raccolta firme, ci siamo adoperati per trovare un maggiore equilibrio tra innovazione e conservazione, così da venire incontro alle richieste cittadine. Da ciò è emersa la possibilità di mantenere sette dei dodici tigli, andandone poi a piantare altri undici, per un totale di diciotto alberi sull’area di piazza Mercato, sei in più rispetto ad ora ed in perfetto accordo con la richiesta di non abbattere tutti gli alberi avanzata tramite la petizione».

«Inoltre, – specifica il sindaco – va puntualizzato che la raccolta firme, per quanto indichi una volontà di fondo condivisa dalle persone, non ha seguito alcun procedimento tecnico, né per la raccolta in sé, né per la costituzione di un comitato che, difatti, non esiste. Senza considerare poi – continua Paglia -, che la raccolta firme è stata diffusa ad un bacino che va ben oltre gli interssati, i quali possono essere gli abitanti di Cuveglio e delle zone limitrofe; è stata diffusa a persone che si sono trovate nelle condizioni di firmare, senza poter avere una comprensione diretta e completa del progetto».

Criticità e “invarianza idraulica”

«Il nostro territorio è soggetto a criticità – racconta Paglia -, come la gestione di acque sorgive e meteoriche, che hanno portato ad allagamenti frequenti, evidenziando anche una carenza fognaria nel corso degli anni; situazioni che ci siamo impegnati e continuiamo a gestire con buoni risultati. Ciò non toglie – prosegue il sindaco – la necessità di intervenire in termini di “invarianza idraulica”, ovvero di permeabilizzazione del suolo, permettendo il deflusso delle acque nelle falde acquifere. È doveroso ricordarci che Piazza Mercato è completamente asfaltata».

La necessità di rendere la piazza un’area verde non deriva, perciò, da una questione puramente estetica, ma anche e soprattutto da motivazioni ambientali e funzionali. Così come l’abbattimento dei cinque alberi è reso necessario dai vari interventi da attuare sull’area in questi termini: dall’abbassamento della zona per creare il dislivello necessario per il deflusso delle acque, agli scavi per aumentare la capienza delle vasche sotterranee anche in un’ottica di stoccaggio idrico in caso di siccità, alla necessità di rifare le pavimentazioni.

Ecologia, arte e funzionalità

La valutazione del progetto da un punto di vista ambientale è positiva: «Riteniamo che il bilanciamento ecologico sia nettamente a favore di questo progetto – spiega Paglia -. Un progetto che, a lavori ultimati, quindi parliamo già della primavera/estate 2023, ci regalerà 465mq di area verde, diciotto alberi, sessantaquattro posti auto e sei colonnine per la mobilità sostenibile, il tutto all’interno della sola piazza Mercato, o quasi (venti dei sessantaquattro posteggi disponibili saranno realizzati in un’area adiacente alla piazza, ndr)».

Non solo una nuova area verde, ma anche interventi di carattere artistico, come la realizzazione di pannelli murari a cura della scuola di mosaico di Sant’Anna, e di carattere estetico-funzionale, coma la realizzazione di pavimentazioni specifiche all’interno dell’area. «Avremo diverse tipologie di pavimento – spiega Egidio Tordera, architetto della Digit & Associati -, tra cui una in gres porcellanato per facilitare la pulizia ed evitare che i residui persi dalle auto penetrino nel terreno ed una in asfalto drenante dall’aspetto più “pedonale”. Inoltre, – continua l’architetto Tordera -, realizzeremo anche una struttura a gradoni e gradini che connetterà piazza Mercato al nuovo spazio di coworking, valorizzandone l’aspetto sociale».

A chiudere la conferenza stampa il sindaco Francesco Paglia che ha spiegato l’importanza di trovare un equilibrio tra passato e futuro: «È un progetto che ci appassiona molto, si sviluppa attorno ai concetti di conservazione ed innovazione. Il passato è il punto di partenza, ma non il punto di arrivo che, invece, dobbiamo essere noi a costruire. Oggi – prosegue Paglia -, abbiamo un luogo (piazza Mercato, ndr) dove le cose non accadono di per sé ed è per tale ragione che dobbiamo farlo evolvere in uno spazio flessibile, ben organizzato e piacevole da vivere. Ora – conclude il sindaco -, non ci resta che trovare un nome per la nuova piazza».