Coronavirus: nel Varesotto 137 nuovi contagi, in Lombardia sono 1.640

Sono 700 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese registrati nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto riporta il bollettino nazionale della Protezione civile di oggi, lunedì 24 ottobre.

In Lombardia i positivi registrati oggi sono 1.640 a fronte di 12.264 tamponi effettuati (percentuale di positività al 13,3%).

Per quanto riguarda i decessi in Lombardia oggi si registrano 15 vittime, portando così a 42.964 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall’inizio dell’emergenza.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono oggi 21 pazienti assistiti (+3), mentre i pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 1.172 (-5).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 12.264, totale complessivo: 42.360.126

– i nuovi casi positivi: 1.640

– in terapia intensiva: 21 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.172 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 42.964 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 527 di cui 236 a Milano città;

Bergamo: 114;

Brescia: 245;

Como: 107;

Cremona: 36;

Lecco: 39;

Lodi: 30;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 138;

Sondrio: 16;

Varese: 137.