Coronavirus, 298 nuovi positivi nel Varesotto. Sono 3.120 in tutta la Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sono 298 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese registrati nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto riporta il bollettino nazionale della Protezione civile di oggi.

Si tratta di una cifra in diminuzione rispetto a quella di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 381. E anche il trend rispetto a sette giorni fa si mantiene in aumento: domenica scorsa infatti i casi erano stati appena 30, anche se con molti meno tamponi. Ecco il riepilogo dei casi degli ultimi giorni in provincia: domenica 298, sabato 381, venerdì 274, giovedì 362, mercoledì 277, martedì 538, lunedì 131, domenica scorsa 30.

In Lombardia i positivi registrati oggi sono 3.120 a fronte di 20.376 tamponi effettuati. Ieri, invece, sul nostro territorio regionale l’incremento era stato di 4.081 casi con 25.644 tamponi totali.

Per quanto riguarda i decessi in Lombardia oggi si registrano 8 vittime. Ieri i decessi erano stati 14. Con l’ultimo aggiornamento è di 42.497 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall’inizio dell’emergenza.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono oggi 8 pazienti assistiti, ieri erano sempre 8 (saldo 0, ingressi del giorno 0). I pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 443, ieri erano 455. I guariti in Lombardia sono 1.254 nelle ultime ventiquattro ore.

In Italia si registrano oggi 18.797 nuovi casi con 121.510 tamponi totali analizzati, 13 vittime e 125 pazienti attualmente in terapia intensiva. Ieri i casi erano stati 22.265 e le vittime 43.

Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sul nostro territorio provinciale registrato dal report della protezione civile nazionale è di 317.239, cifra comprensiva di guariti e decessi.

Ecco la crescita di nuovi positivi registrata oggi nelle province della Lombardia.

Varese: 298;

Milano: 795;

Bergamo: 318;

Brescia: 469;

Como: 251;

Cremona: 98;

Lecco: 142;

Lodi: 72;

Mantova: 149;

Monza e Brianza: 261;

Pavia: 138;

Sondrio: 71.