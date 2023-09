Coronavirus, nel Varesotto 227 nuovi casi e 2972 in Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sono 227 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Varese registrati nelle ultime ventiquattro ore. È quanto riporta il bollettino nazionale della Protezione civile di oggi, giovedì 1 settembre.

In Lombardia i positivi registrati oggi sono 2.972 a fronte di 22.609 tamponi effettuati (percentuale di positività al 13,1%).

Per quanto riguarda i decessi in Lombardia oggi si registrano 13 vittime. Con l’ultimo aggiornamento è di 42.244 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall’inizio dell’emergenza.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono oggi 22 pazienti assistiti (=). I pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 605 (-28).

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 22.609, totale complessivo: 40.818.928

i nuovi casi positivi: 2.972

in terapia intensiva: 22 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 605 (-28)

i decessi, totale complessivo: 42.244 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 927 di cui 353 a Milano città;

Bergamo: 288;

Brescia: 426;

Como: 123;

Cremona: 110;

Lecco: 91;

Lodi: 78;

Mantova: 157;

Monza e Brianza: 236;

Pavia: 181;

Sondrio: 53;

Varese: 227.