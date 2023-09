2,5 milioni di euro per sistemare la galleria tra Laveno e Castelveccana

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un ingente progetto è quello che sta studiando la Provincia di Varese per migliorare le condizioni e la sicurezza lungo la strada provinciale 69, tra Castelveccana e Laveno Mombello, precisamente lungo la galleria “Sasso Galletto”, che nei prossimi mesi sarà oggetto di un importante intervento di sistemazione.

L’obiettivo di Villa Recalcati, grazie a contributi ministeriali, è quello di mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza lungo la galleria, una tra le più lunghe di tutta la provincia con i suoi 1,6 chilometri, ad oltre dieci anni dall’ultimo simile intervento, quando erano stati impegnati quasi 1,4 milioni di euro.

In questo caso, invece, con i lavori che saranno appaltati nei prossimi mesi, lo stanziamento per l’intero progetto è di oltre 2,5 milioni di euro (2.547.914,90 €): si interverrà per compiere la manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione e sulle infiltrazioni d’acqua presente, oltre all’adeguamento del tratto stradale, non solo verso il versante di montagna con la sistemazione delle reti paramassi, ma anche verso il lato di valle, rinnovando l’intero cordolo a lato della carreggiata.

«Siamo più che contenti dei lavori che verranno effettuati sul nostro territorio, che vanno a completare i lavori di messa in sicurezza, con il guard rail realizzato negli scorsi mesi – afferma il sindaco di Castelveccana Luciano Pezza -. Un grazie per l’attenzione e la disponibilità al consigliere Ghiringhelli. Stiamo ultimando, inoltre, alcuni interventi di messa in sicurezza di passaggi pedonali, che saranno illuminati e avranno una segnaletica moderna, e di installazione di lampeggianti, a sistema solare, in prossimità di curve pericolose a Caldè. Si tratta di fondi già stanziati da Regione Lombardia per 40mila euro».

«Anche in questo caso si tratta di un importante progetto che andremo a compiere nei prossimi mesi – spiega il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Sergio Ghiringhelli -. Abbiamo rimandato l’avvio dei lavori per non compierli nel periodo estivo, momento in cui la SP è percorsa non solo da tanti turisti che arrivano sul Verbano per godersi vacanze e lago, ma anche dai nostri cittadini che quotidianamente percorrono la strada».

«Sicuramente – conclude Ghiringhelli -, vi saranno disagi alla circolazione, il senso unico alternato potrebbe essere il “male minore”, ma potrebbe anche esserci l’ipotesi di chiudere la provinciale per permettere che i lavori vengano svolti in sicurezza e nel migliore dei modi. Terremo informata ed aggiorneremo tutta la comunità una volta presa la decisione».