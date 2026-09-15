Castelveccana, Luciano Pezza nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

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Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha comunicato ufficialmente a Luciano Pezza, ex sindaco di Castelveccana, l’assegnazione dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno. Un riconoscimento che premia una vita spesa al servizio della comunità locale, con quasi trent’anni di impegno nelle istituzioni del territorio.

Pezza, originario proprio di Castelveccana, è stato per decenni una delle figure più presenti nella vita pubblica dell’alto Varesotto. Ex funzionario di banca, si è avvicinato alla politica nei primi anni Novanta, iniziando come consigliere comunale di minoranza.

Ha poi ricoperto la carica di sindaco per due mandati a partire dal 2004, poi quella di vicesindaco durante l’amministrazione Ranzani, e tornando infine a guidare il paese dal 2019 fino alle elezioni del 2024, quando ha scelto di non ricandidarsi. Ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente della Comunità Montana Valli del Verbano.

Oltre a Luciano Pezza, come abbiamo già raccontato qualche giorno fa, la stessa onorificenza è stata assegnata anche alla luinese Rosaria Torri.