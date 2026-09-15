Castelveccana | 15 Settembre 2026

Castelveccana, Luciano Pezza nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Oltre alla luinese Rosaria Torri, anche l’ex sindaco del paese della Valtravaglia ha ricevuto la prestigiosa onorificenza assegnata dalla Presidenza della Repubblica

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Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha comunicato ufficialmente a Luciano Pezza, ex sindaco di Castelveccana, l’assegnazione dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno. Un riconoscimento che premia una vita spesa al servizio della comunità locale, con quasi trent’anni di impegno nelle istituzioni del territorio.

Pezza, originario proprio di Castelveccana, è stato per decenni una delle figure più presenti nella vita pubblica dell’alto Varesotto. Ex funzionario di banca, si è avvicinato alla politica nei primi anni Novanta, iniziando come consigliere comunale di minoranza.

Ha poi ricoperto la carica di sindaco per due mandati a partire dal 2004, poi quella di vicesindaco durante l’amministrazione Ranzani, e tornando infine a guidare il paese dal 2019 fino alle elezioni del 2024, quando ha scelto di non ricandidarsi. Ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente della Comunità Montana Valli del Verbano.

Oltre a Luciano Pezza, come abbiamo già raccontato qualche giorno fa, la stessa onorificenza è stata assegnata anche alla luinese Rosaria Torri.

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