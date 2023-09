Ancora temporali sull’alto Varesotto, nuova allerta meteo

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come previsto già ieri, si conferma anche nella giornata odierna quanto contenuto nell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale che ha pubblicato un nuovo bollettino: allerta gialla per rischio idrogeologico e arancione per temporali forti su tutta la Lombardia, compreso dunque il territorio dei laghi e delle Prealpi Varesine.

Per tutto oggi, giovedì 18 agosto, sono attese precipitazioni prevalentemente moderate diffuse, localmente forti nel pomeriggio in occasione di intensificazioni a carattere temporalesco, più probabili sulla pianura centro-occidentale e sulla fascia prealpina. I venti saranno prevalentemente moderati, con rinforzi durante i temporali.

Domani, venerdì 19, permarrà sulla Lombardia tempo perturbato con precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali, sull’alta pianura e sulla fascia prealpina nelle prime 12 ore, anche a carattere temporalesco.

Dal pomeriggio condizioni ancora instabili, ma con precipitazioni in progressiva attenuazione, in esaurimento entro la successiva notte. I venti saranno moderati e variabili con rinforzi in particolare su Alpi e settori orientali.