Cuvio, il parco avrà un’area fitness

Benessere e inclusività sono i temi posti al centro del progetto con cui il Comune di Cuvio ha pensato di arricchire l’offerta per il tempo libero dei cittadini all’interno del parco pubblico di via Enrico Fermi, inaugurato a novembre dello scorso anno.

Un progetto curato dall’ufficio tecnico e successivamente approvato dalla Regione Lombardia, che ha deciso di finanziarlo con un contributo economico stanziato tramite un apposito bando, istituito per promuovere il fitness all’aria aperta.

Ed è proprio la realizzazione di un’area fitness la novità per il parco “baco da seta”, intitolazione voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Benedusi, per rendere omaggio al caratteristico insetto: simbolo della tradizione tessile che ha segnato lo sviluppo dell’economia in Valcuvia durante il secolo scorso.

«Non ci sono aree fitness in paese, per questo abbiamo deciso di sfruttare l’occasione del bando regionale per dare un nuovo punto di riferimento alla comunità, seguendo sempre il modello inclusivo che ci aveva portato a realizzare la zona giochi all’interno del parco, con attrezzature adatte anche a bambini diversamente abili», spiega il prima cittadino Benedusi.

Anche la zona fitness, dunque, sarà fruibile da persone con disabilità. Gli attrezzi saranno in totale cinque (vedi immagine allegata in galleria fotografica). Di 32.000 euro la spesa complessiva: di 25.000 euro la quota coperta da Regione Lombardia, mentre i restanti 7.000 euro saranno a carico del Comune di Cuvio. I lavori partiranno in autunno.