Tutto pronto per la Festa Alpina di Casalzuigno

A Casalzuigno è tutto pronto per dare il via alla Festa Alpina organizzata dal gruppo Alpini “P. Ronchi” della sezione A.N.A. di Luino per questo fine settimana.

Sarà l’area feste del paese a ospitare la manifestazione a partire dalle 18.00 di domani, sabato 30 luglio, quando ci sarà l’alzabandiera. Successivamente, alle 19.00, aprirà lo stand gastronomico dove si potranno gustare anche polenta e baccalà, mentre alle 21.00 si darà il via alla serata danzante.

Domenica mattina, alle 9.30, ci sarà il ritrovo di alpini, gagliardetti e del corpo musicale “V. Veneto” presso il Parco delle Rimembranze in via Libertà, nei pressi del municipio, dove ci sarà l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti. Dopodiché si formerà il corteo verso la chiesa di San Vittore per la celebrazione della messa prevista alle 10.00. Al termine il corteo tornerà verso l’area feste, dove ci saranno un saluto e un rinfresco per tutti i partecipanti.

Sia a mezzogiorno che alle 19.00 aprirà nuovamente lo stand gastronomico e alle 21.00 tornerà la serata danzante. La manifestazione si concluderà a mezzanotte con l’ammainabandiera.