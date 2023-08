Coronavirus, 702 nuovi positivi nel Varesotto. Sono 8.971 in tutta la Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sono 702 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese registrati nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto riporta il bollettino nazionale della Protezione civile di oggi, domenica 17 luglio.

Si tratta di un dato in calo, come ogni domenica per via del minor numero di tamponi rispetto al sabato, quando i positivi accertati erano stati 1.118. Rispetto a domenica scorsa (697 casi), invece, il trend è stabile e non accenna ancora a diminuire. Ecco il riepilogo dei casi degli ultimi giorni in provincia: domenica 702, sabato 1.118, venerdì 1.241, giovedì 1.319, mercoledì 1.496, martedì 1.633, lunedì 212, domenica scorsa 697.

In Lombardia i positivi registrati oggi sono 8.971 a fronte di 41.719 tamponi effettuati. Ieri, invece, sul nostro territorio regionale l’incremento era stato di 11.928 casi con 54.634 tamponi totali.

Per quanto riguarda i decessi in Lombardia oggi si registrano 27 vittime. Ieri i decessi erano stati 30. Con l’ultimo aggiornamento è di 41.130 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute in Lombardia dall’inizio dell’emergenza.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono oggi 40 pazienti assistiti, ieri erano 42 (saldo -2, ingressi del giorno 2). I pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 1.526, ieri erano 1.506. I guariti in Lombardia sono 4.724 nelle ultime ventiquattro ore, ieri erano stati 7.441.

In Italia si registrano oggi 67.817 nuovi casi con 297.754 tamponi totali analizzati, 79 vittime e 403 pazienti attualmente in terapia intensiva. Ieri i positivi erano stati 89.830 con 111 vittime.

Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sul nostro territorio provinciale registrato dal report della protezione civile nazionale è di 294.301, cifra comprensiva di guariti e decessi.

I nuovi casi per provincia.

Varese: 702;

Milano: 2.720;

Bergamo: 867;

Brescia: 1.146;

Como: 528;

Cremona: 321;

Lecco: 252;

Lodi: 204;

Mantova: 455;

Monza e Brianza: 789;

Pavia: 558;

Sondrio: 153