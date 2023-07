Tante autorità e una cena di gala per il 36esimo anno di fondazione della CRI di Luino e Valli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una serata d’eccellenza organizzata dalla Croce Rossa di Luino e Valli quella che si è svolta presso l’Agenzia Formativa di Luino, venerdì 10 giugno, dedicata agli stakeholder del territorio.

Tanti sindaci, amministratori del territorio e dirigenti di ATS Insubria presenti, con la partecipazione tra gli altri del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del senatore Alessandro Alfieri e del dottor Guido Bertolaso, che hanno reso ancora più lustro al sodalizio dell’associazione luinese.

«La presenza del dottor Guido Bertolaso e del presidente Attilio Fontana ci rende orgogliosi di appartenere a questa meravigliosa Regione, punto di riferimento in Italia per tante eccellenze, tra le quali l’adesione dei cittadini al volontariato – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della CRI di Luino e Valli -..

«Grazie all’aiuto delle nostre volontarie dell’Area Sociale e di Marco Magrini, abbiamo pensato di organizzare questo meeting a tema “sanità” per focalizzare l’attenzione sull’emergenza, dedicato ai nostri interlocutori principali nelle Pubbliche Amministrazioni. Abbiamo deciso di organizzarla noi come Croce Rossa, per sgombrare il campo da eventuali strumentalizzazioni», prosegue ancora Buchi.

«La presenza infatti di tante sensibilità politiche attorno alla Croce Rossa di Luino e Valli – dichiara ancora il presidente -, è la grande ricchezza relazionale della nostra associazione che riesce ad essere neutrale ed imparziale, che riesce a dialogare e a collaborare con tutti, ma che riesce anche a farci stare tutti insieme, per condividere un lavoro di squadra fatto in Lombardia e in particolare in provincia di Varese».

Molti presenti hanno ribadito quando sia stato fondamentale il buon lavoro fatto al fianco di ATS Insubria e della Croce Rossa Regionale, per dare risposte adeguate ai bisogni del territorio. Dalla serata è emerso un chiaro messaggio: l’impegno di ognuno, nella politica, nelle amministrazioni o nel volontariato, in primis da cittadini Lombardi, dovrà essere quello di essere pronti ad affrontare eventuali nuove emergenze con grandissima tenacia e lavoro di squadra in difesa della salute.