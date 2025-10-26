Luino | 26 Ottobre 2025

Luino, studenti protagonisti al Festival Cerealia: focus su Formaggella del Luinese e miele

All’Agenzia Formativa di Luino gli studenti del quarto anno Cuoco-Sala Bar hanno intervistato Simone Castoldi e Emilio Ballinari, approfondendo la valorizzazione dei prodotti tipici locali

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Negli scorsi giorni, presso l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese – sede di Luino, gli studenti della classe quarta del corso Cuoco-Sala Bar sono stati protagonisti di un significativo momento di confronto nell’ambito del Festival Cerealia 2025.

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per approfondire il tema “Salvaguardia del varesotto: territorio, tradizioni e prodotti”, con un focus particolare sulla Formaggella del Luinese DOP e sul Miele Varesino DOP di acacia.

Invitati speciali dell’iniziativa sono stati Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, ed Emilio Ballinari, assessore della stessa Comunità Montana, nonché presidente del Consorzio Qualità Miele Varesino e vicepresidente dell’Associazione Produttori Apistici della Provincia di Varese. A moderare e condurre le interviste sono stati gli studenti Camilla Ranaudo e Luca Vaccaro, supportati dal lavoro dei compagni Arsjana, Matteo, Turkya, Dennis, Luca F., Clara, Greta, Camilla, Alessio, Luca V. e Dominik, con i quali hanno formulato le domande.

Il progetto è nato grazie alla collaborazione con AISU Luino, che ha voluto riportare al centro l’esperienza di Cerealia, promuovendo il coinvolgimento diretto dei giovani. Il percorso sta avendo una forte valenza interdisciplinare, coinvolgendo la professoressa Giorgia Di Sario per la parte di Italiano e Comunicazione, la professoressa Paola Moretti per Scienza degli Alimenti e il professor Giorgio Montagna per Informatica.

Durante l’incontro, Castoldi ha illustrato la realtà della Comunità Montana, approfondendo i progetti legati alla valorizzazione della Formaggella del Luinese DOP. Ha parlato delle difficoltà incontrate nel mantenere viva la filiera, ma anche dei punti di forza di un prodotto simbolo del territorio. «Sono onorato di aver partecipato a questo dialogo con i ragazzi – ha dichiarato Castoldi – perché la conoscenza delle nostre produzioni tipiche è il primo passo per tutelare l’identità culturale del Varesotto».

L’assessore Ballinari ha invece risposto alle domande sul mondo dell’apicoltura e sulla produzione del miele biologico, sottolineando l’importanza di promuovere la qualità e la tracciabilità dei prodotti locali. «Gli studenti hanno mostrato grande curiosità verso il tema della sostenibilità e del rispetto della biodiversità, approfondendo anche gli aspetti economici legati ai punti vendita del miele DOP».

«Il progetto ha rappresentato un’esperienza formativa straordinaria – ha spiegato la direttrice del CFP di Luino, Alessandra Canestrella – perché ha permesso agli studenti di confrontarsi con il mondo reale, applicando conoscenze teoriche a contesti concreti legati al territorio. I ragazzi restituiranno un video per documentare l’esperienza intervistando il presidente Castoldi e l’assessore Ballinari».

«Con questa iniziativa, l’Agenzia Formativa di Luino conferma la propria attenzione verso la valorizzazione del territorio e dei prodotti che lo rendono unico, trasmettendo ai futuri professionisti della ristorazione l’importanza di un legame autentico tra scuola, comunità e tradizione», conclude Canestrella.

L’attività si inserisce nel calendario del Festival Cerealia, che si concluderà il 31 ottobre e che, come ogni anno, celebra le culture del cibo, la biodiversità e le eccellenze agroalimentari italiane. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale cerealialudi.org.

