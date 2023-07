SummerCLAPS, a Luino arriva il “Circo contemporaneo”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un’estate di spettacoli nei borghi più belli della Lombardia: città, borghi, paesi di montagna e di lago ospitano la seconda edizione di SummerCLAPS, un progetto speciale di Circuito CLAPS che porta la prosa, la danza, il circo contemporaneo e la musica negli spazi aperti, fra le vie e le piazze dei centri urbani.

Da giugno a settembre, tra il pomeriggio e la sera, decine di eventi diffusi in 8 diverse province della regione la renderanno viva e partecipata: quasi uno spettacolo al giorno (a volte anche di più), dedicato agli spettatori più giovani ma pensato per un pubblico di tutte le età.

La proposta, di respiro regionale, è stata presentata in conferenza stampa dal direttore artistico del Circuito CLAPS, Luisa Cuttini, dalle istituzioni locali e dai teatri che hanno aderito e vedrà al Parco a Lago di Luino, il 15 luglio, uno spettacolo di circo contemporaneo.

SummerCLAPS rappresenta un’occasione speciale per riscoprire, attraverso lo spettacolo dal vivo, il patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico della Lombardia: uno spettacolo nello spettacolo, un mix perfetto tra cultura e turismo, grazie all’allestimento di performance all’aperto inserite in numerose cornici paesaggistiche straordinarie in cui lo spettatore diventa anche turista (e, viceversa, il turista diviene spettatore).

GLI SPETTACOLI

IL CIRCO CONTEMPORANEO

Clown e acrobati sono protagonisti dei festival Inneschi (Vimodrone, MI), Serio… ma non troppo (Cologno al Serio, BG), Piste Teatrali e Le Strade del Teatro (Milano), Fuori Tutti (Turate, CO), Teatro Fuori Posto (Palazzolo sull’Oglio, BS), Nuova…Mente estate (Montichiari, BS), La Strada Festival (Brescia), StradArte (Montecampione, BS), FestInStrada (Sabbio Chiese, BS), Il borgo dei desideri – la notte di San Lorenzo, Pandino (CR), sIride (Brugherio, MB), oltre aTendenza Clown, una delle eccellenze del panorama circense lombardo. Ma rubano la scena anche nelle date di Luino (VA) e Lumezzane (BS). Per un pubblico da 0 a 100 anni e oltre!

LA DANZA

La danza contemporanea è di scena nei sette spettacoli della rassegna milanese Quasi Solo alla Fabbrica del Vapore/Spazio Fattoria, ma anche lungo tutta l’estate sempre in Fabbrica del Vapore e tra i sentieri di montagna intorno a Piateda (SO) durante Rami d’ORA.

LA MUSICA

Le note non accompagnano solo le pièce di circo contemporaneo e non creano solo il tappeto sonoro per gli spettacoli di danza e di prosa. Veri e propri concerti itineranti girano per le strade della nostra regione durante Serio… ma non troppo (Cologno al Serio, BG), Tendenza Clown e Piste teatrali (Milano).

LA PROSA

Il teatro, da un percorso dantesco immerso nella natura ai classici delle Favole di Esopo e le Metamorfosi di Ovidio, a spettacoli per i più piccoli, andrà in scena grazie al Circuito Contemporaneo a Carpenedolo e Toscolano Maderno (BS). Non mancano gli appuntamenti di prosa in occasione di Teatro Fuori Posto a Palazzolo (BS) e a Inneschi (Vimodrone, MI).

PER LE FAMIGLIE

Molti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli: tutti gli spettacoli di circo contemporaneo, adatti a un pubblico di tutte le età, faranno sorridere e sorprendere i più piccini; i 3 appuntamenti di teatro ragazzi della rassegna estiva di Canzo sono pensati appositamente per le famiglie.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.claps.lombardia.it

Per informazioni e prenotazioni: segreteria@claps.lombardia.it / 030 8084751.