Maltempo nell’alto Varesotto, disagi sulle strade: a Luino acqua in una palestra delle scuole

Come ampiamente previsto dall’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia, il maltempo con temporali forti sta imperversando da questa mattina su tutto il nord della provincia di Varese. Diverse le segnalazioni da parte di lettori che hanno registrato disagi lungo le strade del territorio, e non solo.

Oltre alle strade allagate, infatti, sono diversi i problemi riscontrati dalla popolazione: per questa ragione i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono già operativi per intervenire in caso di necessità. Allo stesso tempo anche i volontari della Protezione civile sono stati allertati dai vari Comuni, qualora vi fosse bisogno per il supporto.

Sebbene sia percorribile, a velocità moderata, come tante altre arterie della nostra zona, l’acqua ha invaso in parte la carreggiata della strada provinciale 69, quella che collega Germignaga a Porto Valtravaglia, dove nei pressi della galleria, dove si restringono le corsie, terriccio e flusso d’acqua stanno rendendo difficile il transito dei veicoli in entrambe le direzioni. Si invita perciò alla massima prudenza alla guida.

Un altro problema riscontrato è presso la palestra dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volontè”, sede di via Ciro Menotti, dove l’acqua è entrata all’interno della struttura. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, dopo esser stati contattati direttamente dall’istituto scolastico superiore luinese. (Foto di repertorio – Seguono aggiornamenti)