Castelveccana, dissuasori sulla Provinciale

Muoversi in sicurezza, questo l’obiettivo di un progetto che il Comune di Castelveccana ha presentato, tramite bando, a Regione Lombardia. Lo scopo? Ottenere fondi per migliorare le condizioni di sicurezza lungo la strada provinciale 69 che, costeggiando il lago, attraversa il paese.

La sicurezza degli automobilisti ma anche quella dei pedoni. Il piano, redatto dalla polizia locale, prevede infatti il posizionamento di dissuasori con lampeggiante, che invitano a procedere con cautela in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Il progetto – basato sul concetto di ridurre il tasso di incidenti sfruttando la segnaletica – è stato approvato dall’ente superiore, e ha un costo complessivo di 48.500 euro. Il Comune farà la sua parte con 8.500 euro, il resto arriverà dai fondi richiesti alla Regione. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata individuata l’impresa che si occuperà dei lavori.

«Non è l’unico intervento riguardante la sicurezza stradale su cui siamo al lavoro – precisa il sindaco di Castelveccana, Luciano Pezza – In via per Porto in Saltirana verrà posizionato un guardrail». E’ in corso l’apposita procedura per arrivare all’installazione del manufatto.