Dall’Unesco al Monte San Giorgio, il Piambello apre i PCTO per licei ed istituti turistici

Nonostante la pandemia, dallo scorso anno la Comunità Montana del Piambello ha aperto alla possibilità di poter effettuare i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) al Monte San Giorgio, comprendendo anche il Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e il Museo dei Fossili di Besano.

Si tratta dei “vecchi” progetti di alternanza scuola-lavoro, dedicati agli studenti di licei ed istituti turistici delle classi terze e quarte: in cinque incontri online (dieci ore), l’elaborazione di un project work (otto ore) e una sessione conclusiva (2 ore), i partecipanti conosceranno in maniera più approfondita la “gestione culturale ed ambientale di un territorio”, grazie alla collaborazione con diversi professionisti del settore, guide escursionistiche del Monte San Giorgio, paleontologi e naturalisti.

Questo impegno dell’ente, iniziato da diversi anni con le scuole del territorio del Varesotto, dal 2021 ha visto la partecipazione, online, di numerose scuole anche a livello nazionale, dalla Toscana alla provincia di Milano, arrivando fino in Puglia e al Trentino Alto Adige. In questi giorni è stato siglato un accordo per un PCTO da avviare con l’I.S.I.S. di Follonica, in provincia di Grosseto.

L’esperienza compiuta dai ragazzi, sin dallo scorso anno, prevede un percorso interssante, che svaria dall’elaborazione di interviste ai rappresentanti istituzionali alla costruzione di relazioni con altri musei, italiani ed europei, passando successivamente alla produzione di un testo e di un talk video per presentare i risultati delle ricerche e confrontandosi con il tema di compagni e quello di professionisti culturali. A questo, poi, si potrebbe anche aggiungere un pacchetto di ore per affiancare le guide escursionistiche in uscite con classi della scuola primaria.

“L’idea di dare aprire a tutte le scuole di effettuare i PCTO sul Monte San Giorgio ci è venuta durante il lockdown – commenta la dottoressa Debora Lonardi, vicepresidente della Comunità Montana con delega alle politiche Unesco -, quando eravamo bloccati in casa e non ci potevamo muovere. Già da anni, però, anche con l’iniziativa ‘Paleontologi per un giorno’ portiamo avanti iniziative con la collaborazione delle scuole per far conoscere il territorio a tutti. È stato naturale voler aprirsi fuori dai confini della provincia di Varese e della Lombardia, ed in questo modo abbiamo potuto stringere contatti e partnership con scuole in tutta Italia”.

Lo scorso anno il percorso era stato compiuto online, quest’anno invece saranno i rappresentanti della Comunità del Piambello e gli esperti del settore varesini ad andare a fare visita in presenza alle scuole coinvolte, che ancora non possono organizzare gite e visite escursionistiche di questo tipo. “Quest’anno i ragazzi realizzeranno un prodotto digitale, andando a sviluppare fossili in stampa 3D – continua ancora Lonardi -, mentre il nostro auspicio è che in futuro si possa ospitare tutti gli studenti per far conoscere loro ancora più da vicino il nostro splendido sito UNESCO”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Comunità Montana, inviare una mail all’indirizzo museo@comune.besano.va.it o chiamare il numero 333 7849836. Per ulteriori dettagli sul progetto cliccare qui.