Luino celebra il Giorno del Ricordo e le vittime delle foibe

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il 10 febbraio in tutta Italia si celebra il Giorno del Ricordo, la ricorrenza istituita nel 2004 per ricordare l’eccidio delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, avvenuti tra il 1943 e il 1947 sul confine orientale, a cavallo fra i territori che attualmente appartengono al Veneto, al Friuli-Venezia Giulia, alla Croazia e alla Slovenia, per mano dei partigiani di Tito.

A Luino, nella mattinata di giovedì, alle ore 11, è in programma una commemorazione per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe” di fronte a Palazzo Serbelloni dove, nell’aiuola antistante il municipio, si trova la stele a loro dedicata davanti alla quale verrà posta una corona.

Una seconda corona verrà deposta direttamente sul lungolago, presso la targa in ricordo di Norma Cossetto situata accanto alla rotonda del Marinaio, all’ingresso del Parco a Lago e inaugurata lo scorso anno. In caso di maltempo la commemorazione si svolgerà sotto il porticato di ingresso del Comune.

In serata, alle ore 20.45, sarà anche celebrata una messa in ricordo delle vittime delle foibe nella chiesa di san Giuseppe.

“Abbiamo molto apprezzato la sensibilità istituzionale del sindaco Enrico Bianchi nel prevedere per giovedì 10 febbraio la celebrazione del Giorno del Ricordo. – dichiara il presidente del circolo luinese di Fratelli d’Italia Mario Contini – Saremo presenti davanti al Comune e al Parco Norma Cossetto per la deposizione delle corone. Non dimentichiamo i nostri profughi della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia e di tutti coloro che perirono nelle foibe a causa dell’odio degli slavi di Tito”.

A Luino – ricorda Contini – “questa giornata assume da sempre una valenza particolare, non soltanto per l’importanza del ricordare le vittime delle foibe, ma anche perché uno dei promotori della legge del Parlamento italiano che ha istituito questa ricorrenza nel 2004, fu il senatore Piero Pellicini che si espresse in Senato in questi termini «Se riconosceremo fino in fondo la nostra storia, forse potremo dare un contributo affinché il nostro Paese ne esca più conscio, con migliori speranze nell’avvenire»”.