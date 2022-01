Vento forte e rischio incendi: allerta arancione nel Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Allerta arancione per rischio incendi boschivi, anche nel Varesotto: è quanto ha comunicato la Protezione civile di Regione Lombardia in una nuova allerta meteo emessa nel pomeriggio di oggi.

Per la giornata di domani, lunedì 17 gennaio, è infatti prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione sull’Europa centrale con conseguente rinforzo della ventilazione prevalentemente settentrionale sui rilievi alpini e prealpini, settentrionale ed occidentale sulle Zone di pianura, fino a vento forte in alta quota. Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale, sia per l’aumento della ventilazione sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo. Nello specifico tale grado risulta maggiore su Valchiavenna, Lario, Varesotto e zona del Garda.

In conseguenza della mancanza di precipitazioni che sta caratterizzando questo periodo, della contestuale diminuzione dell’umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno, dell’aumento della ventilazione, e quindi di un ulteriore disseccamento, previsto a partire dal pomeriggio di oggi e per la giornata di domani, dei recenti incendi boschivi che hanno cominciato ad interessare il territorio regionale, la Protezione civile regionale conferma un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sui settori prealpini della regione.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, la popolazione è invitata ad adottare comportamenti corretti, a informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app allertaLOM e ad avvisare le autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi. È possibile segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009; Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160; Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112.