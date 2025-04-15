Continua il maltempo sull’Alto Varesotto: da domani allerta arancione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta con decorrenza dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile, per condizioni meteo in rapido peggioramento che interesseranno in particolare il settore occidentale della regione.

Per l’area dell’Alto Varesotto, inclusa nella zona IM-04 “Laghi e Prealpi Varesine”, è stato attivato il codice giallo per rischio idrogeologico a partire dalle ore 21 di oggi, con un passaggio al codice arancione previsto per le ore 12 di domani, martedì 16 aprile.

Le previsioni indicano per le prossime ore precipitazioni sparse e intermittenti, in intensificazione in serata e con rovesci attesi soprattutto lungo la fascia prealpina. Per la restante parte della giornata di oggi si prevedono precipitazioni sparse ed intermittenti nel pomeriggio, in nuova intensificazione e anche a carattere di rovescio in serata, in particolare sui settori occidentali della regione e sulla fascia Prealpina.

Per la giornata di domani, mercoledì 16 aprile, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più sparse e deboli su pianura orientale e alta Valtellina, più insistenti e a tratti forti, localmente temporalesche, sui settori occidentali della regione e sulle Prealpi. Venti in rinforzo da Est dalla notte/primo mattino su Pianura, Appennino e Garda; sui rilievi settentrionali venti forti da Sud in quota (oltre 1500 metri), tendenti nella giornata a rinforzare parzialmente anche alle quote inferiori e a disporsi da Est-Sud-Est.

In base alla valutazione degli effetti al suolo, la Protezione Civile regionale ha attivato la fase operativa minima di attenzione, invitando i presidi territoriali e i comuni interessati a predisporre azioni di monitoraggio e prevenzione, per salvaguardare la sicurezza della popolazione. Le autorità locali dovranno prestare attenzione a eventuali fenomeni di dissesto, come frane superficiali, colate detritiche, smottamenti e ruscellamenti che potrebbero interessare aree a pendenza accentuata e reticoli idrici minori.

Nel corso della giornata di domani, 16 aprile, il Centro Funzionale procederà all’aggiornamento delle valutazioni previsionali e dei codici colore validi anche per giovedì 17 aprile, in base all’evoluzione della situazione meteo. La popolazione è invitata a tenersi informata tramite i canali ufficiali del sistema regionale di allerta, l’app allertaLOM e i siti istituzionali, e a rispettare le indicazioni delle autorità locali in caso di emergenza.

Si raccomanda infine a tutti i cittadini dell’Alto Varesotto di prestare attenzione soprattutto nei pressi di corsi d’acqua, pendii instabili e aree a rischio allagamento. In caso di necessità, è attivo il numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale 800 061 160 e, per le emergenze, il numero unico 112.

