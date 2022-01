Anche a Maccagno in una settimana boom di casi positivi: età media sotto i 36 anni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In una settimana dall’ultima comunicazione alla popolazione, anche a Maccagno con Pino e Veddasca i casi Covid-19 sono aumentati in maniera esponenziale. In soli sette giorni, infatti, i positivi sono aumentati da 18 a 63 cittadini.

L’incremento, quindi, è pari al 350% in pochi giorni, mentre l’età media dei residenti maccagnesi positivi è scesa sotto ai 36 anni, e i maschi continuano a essere in maggioranza, anche se di poco: 32 contro 31 donne.

“La situazione è oggettivamente complessa e ringraziamo il senso civico di coloro (e sono stati tanti, e silenziosi) che si sono vaccinati fino al Booster finale – commentano dal gruppo di maggioranza ‘Impegno Civico’ -. E’ solo per questo che non si registrano casi di estrema gravità, anche se gli ospedali iniziano ad andare in affanno e la corsa veloce della Lombardia verso la ‘zona arancione‘ è oramai più che una possibilità teorica”.

“Detto questo, è fondamentale, anche dopo la vaccinazione, mantenere fede ad alcuni comportamenti essenziali – conclude il sindaco Fabio Passera -. L’uso della mascherina meglio se del tipo FFP2, mantenere il giusto distanziamento sociale e, non da ultimo, igienizzarsi di frequente le mani”.