Nonna Angelina e nonno Renato insieme da 60 anni

Brinzio in festa oggi, giornata di Santo Stefano, per celebrare i sessant’anni di matrimonio dei nonni Angelina, classe 1940, e Renato, classe 1934. I due si sono spostati a Giammoro, frazione del Comune di Pace del Mela, in provincia di Messina, il 26 dicembre 1961.

Sessant’anni insieme, quindi, un amore che ha raggiunto già l’apice con la nascita dei loro figli Claudio, Graziella e Benedetto. Angelina e Renato, però, sono arrivati nel 1962 alla Rasa di Varese, luogo in cui si sono trasferiti partendo dalla lontana Sicilia, come hanno fatto in tanti in quegli anni. Nessuna “fuitina” – racconta Angelina -, ma un matrimonio meraviglioso con un viaggio di nozze a Roma prima di arrivare a Varese.

Tante le difficoltà trovate nel profondo nord, ma i due si sono sempre fatti ben volere da tutti, anche a Brinzio, dove oggi vivono da trent’anni. Nonno Renato ha fatto il mastro pellacio per una famosa ditta varesina, mentre nonna Angelina ha fatto la governante in diverse famiglie di Varese.

“Ci hanno insegnato l’unione e la solidarietà, da buoni siculi – commentano i tre figli -. Con questo piccolo pensiero vogliamo augurare loro il meglio e festeggiare insieme a loro questo importante e raro traguardo che hanno raggiunto insieme, con la forza dell’amore e i valori della famiglia”.