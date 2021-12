Elezioni provinciali a Varese, “Lombardia Ideale” entra in Consiglio: “Credibilità e risultati”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Ci aspettavamo il risultato perché di risultati, sul territorio, ne abbiamo portati molti”. Esordisce così il coordinatore regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino, commentando l’ingresso in Consiglio provinciale dell’avvocato. Emanuela Quintiglio, Sindaco di Viggiù e candidata di Lombardia Ideale nella lista della Lega.

“Ho creduto fin da subito che Emanuela potesse farcela – prosegue Cosentino – e infatti, insieme a Mulas, l’ho accompagnata comune per comune per farla conoscere agli amministratori locali che non avevano avuto modo di collaborare con lei. Alla faccia di chi ci remava contro abbiamo raggiunto un ottimo risultato che è il riconoscimento della credibilità della proposta civico-politica che Lombardia Ideale porta avanti da ormai 3 anni e, ovviamente, della competenza dei suoi esponenti. C’è stato un bel lavoro di squadra anche con la Lega, che ringrazio per la collaborazione e con la quale lavoreremo bene anche in provincia nei prossimi anni.”

Non lasciarsi sfuggire le importanti opportunità che arriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è una delle priorità indicate da Quintiglio: “Grazie ai 93 Amministratori che mi hanno dato fiducia e che, con me e il Consigliere regionale Cosentino, intendono portare avanti con serietà e passione tanti progetti per il nostro territorio”, ha commentato il neo consigliere provinciale.

Non nasconde la soddisfazione Leslie Mulas, Sindaco di Besano e coordinatore provinciale di Lombardia Ideale che si è speso molto per questa tornata elettorale: “Il nostro movimento continua la sua crescita in provincia e il buon operato dei nostri esponenti è tangibile e concreto agli occhi di tutti, cittadini ed amministratori. L’elezione di Emanuela, che ha dovuto affrontare da neoeletta due anni durissimi a Viggiù, sono il giusto premio anche per lei che ha saputo farsi apprezzare come persona e come sindaco, facendo convergere su di lei il voto di 90 amministratori locali da nord a sud della Provincia. Merito, collaborazione, organizzazione, radicamento sul territorio e interesse per la propria comunità. Orgoglioso di rappresentare questo movimento.”