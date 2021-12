Ospedale di Cittiglio, “Camera iperbarica già finanziata, 100mila euro per la sala operatoria parto”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Ieri è stata una bella giornata in Consiglio Regionale visto che l’Aula ha approvato la mia richiesta di stanziamento di 100.000 euro per creare una sala operatoria all’interno dell’attuale zona parto, così da migliorare tutto il percorso per il parto cesareo”: lo dichiara il consigliere regionale Giacomo Cosentino in merito ai fondi destinati all’ospedale di Cittiglio.

“Colgo l’occasione – continua il consigliere – per dare alcuni chiarimenti ai cittadini e gli amministratori locali: come Regione Lombardia, in questi 3 anni, abbiamo stanziato parecchi fondi per migliorare il presidio ospedaliero di Cittiglio e, tra questi, c’è anche l’installazione della camera iperbarica che, dopo anni di discussione, ha trovato la copertura economica grazie a un mio ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Regionale durante l’assestamento di bilancio 2021-2023”.

“Ora – prosegue l’esponente di Lombardia Ideale – si dovrà procedere a delle valutazioni e analisi tecniche a cura della direzione ospedaliera e dei funzionari della direzione sanità regionale ma, al momento, si sta procedendo secondo le priorità e ci si sta concentrando, in particolar modo, con interventi di riqualificazione edilizia, come la ristrutturazione della psichiatria, e l’installazione di nuovi impianti (come il sistema di condizionamento), oltre alla creazione di una sala operatoria nella zona parto”.

“Devo dire – conclude Cosentino – che il dialogo col territorio fino ad ora è stato proficuo e, in particolar modo, ci tengo a ringraziare il comitato nato a sostegno dell’ospedale”.