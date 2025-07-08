Sanità: 2,2 milioni per l’ospedale di Cittiglio, in arrivo camera iperbarica e risonanza

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Buone notizie per il potenziamento della sanità nell’Alto Varesotto. Con una delibera approvata in Giunta regionale, Regione Lombardia ha stanziato 2,5 milioni di euro a favore dell’ASST Sette Laghi, destinati in modo mirato all’Ospedale di Cittiglio.

«762 mila euro saranno utilizzati per completare le opere edili necessarie all’installazione della camera iperbarica, già finanziata in precedenza con 2 milioni di euro per le apparecchiature. Una struttura attesa da anni che, una volta operativa, potrà offrire importanti trattamenti salvavita e interventi specialistici di alta complessità per patologie legate alla pressione atmosferica, intossicazioni e infezioni difficili da trattare con le terapie convenzionali», ha spiegato Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale e Capogruppo di Lombardia Ideale, commentando il provvedimento approvato ieri a Milano.

Contestualmente, altri 1,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di una risonanza magnetica da 1,5 Tesla, strumento diagnostico di ultima generazione non ancora presente nella struttura ospedaliera di Cittiglio. L’implementazione di questo nuovo macchinario permetterà di ampliare in modo significativo l’offerta di servizi radiologici, contribuendo alla riduzione delle liste d’attesa oggi concentrate soprattutto all’Ospedale di Circolo di Varese, punto di riferimento per i pazienti residenti nella parte settentrionale della provincia.

«Si tratta di un passaggio concreto verso un sistema sanitario più vicino ai cittadini – ha concluso Cosentino -. Ringrazio l’assessore Guido Bertolaso per l’attenzione dimostrata e l’ASST Sette Laghi per il lavoro di squadra che ha reso possibile questo risultato. È fondamentale che le strutture ospedaliere del nostro territorio possano contare su risorse adeguate per offrire cure tempestive, moderne ed efficienti a chi vive lontano dal capoluogo».

«Grazie al nuovo stanziamento approvato dalla Giunta regionale, arrivano oltre 5 milioni di euro per rafforzare strutture e servizi sanitari nella provincia di Varese. Una risposta concreta alle esigenze del territorio, che guarda al futuro puntando su innovazione, professionalità e vicinanza ai cittadini», dichiara Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia.

«Il progetto del convitto per infermieri è la dimostrazione concreta di come il gioco di squadra tra istituzioni e realtà del territorio porti risultati tangibili, sottolinea Monti -. Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Il Circolo della Bontà, che per prima ha creduto in questa visione e ha finanziato lo studio di progettazione dell’opera, consentendo di avviare l’iter e portare oggi all’ottenimento del finanziamento regionale”.

«Investire sulla formazione e sulla qualità della vita degli operatori sanitari – conclude Monti – significa garantire servizi più stabili ed efficienti. Con queste risorse, Regione Lombardia ribadisce la sua volontà di costruire una sanità solida, territoriale e all’avanguardia anche per le future generazioni».

Anche i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi esprimono il loro apprezzamento per i significativi investimenti approvati dalla Giunta Regionale Lombarda, che potenzieranno i servizi sanitari in tutta la provincia di Varese. Queste nuove risorse, parte del “Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità”, sottolineano l’impegno della Regione a modernizzare e rafforzare la sanità locale.

«Accogliamo con favore questi investimenti cruciali, che ammontano a 28,6 milioni di euro per nuovi interventi straordinari in tutta la Lombardia nel 2025 – ha dichiarato la consigliere regionale Dell’Erba -. Ciò dimostra il chiaro focus della Giunta Regionale sull’investire nei nostri territori, garantendo strutture all’avanguardia e servizi di eccellenza per i nostri cittadini«.

Il consigliere Zocchi ha aggiunto: «Questi fondi andranno a diretto beneficio della comunità varesina, sostenendo un sistema sanitario che continua a puntare all’eccellenza. L’impegno a migliorare la nostra infrastruttura e le attrezzature mediche è vitale per fornire la migliore assistenza possibile».

«Questi investimenti strategici, dalle attrezzature diagnostiche all’avanguardia come la nuova risonanza magnetica e la camera iperbarica a Cittiglio, alla creazione di un convitto per infermieri a Varese, e l’importante stanziamento per nuovi ecografi, sono essenziali per migliorare l’assistenza ai pazienti e supportare i nostri professionisti sanitari», ha sottolineato Dell’Erba.

«Estendiamo la nostra gratitudine all’Assessore Regionale al Welfare nell’allocare queste risorse vitali – ha concluso Zocchi -. Questi fondi contribuiranno indubbiamente a un sistema sanitario più innovativo, tecnologicamente avanzato e incentrato sul paziente a Varese, assicurando che la nostra comunità riceva il più alto standard di assistenza».