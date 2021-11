In centro a Cuveglio uno spazio dedicato al coworking

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Dopo il lungo periodo di blocco dovuto alla pandemia siamo finalmente in grado di dare il via ad un progetto che ci sta particolarmente a cuore quello del coworking – patchworking“. Ad affermarlo oggi è il sindaco di Cuveglio, Francesco Paglia, annunciando un servizio importante per tutta la popolazione dell’alto Varesotto.

Il progetto risale a gennaio del 2020 ed è stato sostenuto da Regione Lombardia, che ha finanziato la studio presentato dal Comune di Cuveglio. Inoltre, è stato approvato in partenariato da Comunità Montana Valli del Verbano, dai Comuni di Casalzuigno, Cuvio, Orino e Università dell’Insubria d ha trovato “casa” in centro a Cuveglio nell’ex stazione della tranvia che percorreva, all’inizio nello scorso secolo, la Valcuvia.

“La location è in posizione ottimale, servita dalla fermata degli autobus da e per Luino, Cittiglio, Varese è attorniata da negozi e dai principali servizi, adiacente a un grande posteggio pubblico gratuito – continua il sindaco Paglia -. Per adeguare la struttura edilizia alla nuova destinazione d’uso si sono eseguiti lavori di sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sia interni sia esterni“-

Per quanto riguarda gli interni oltre al rifacimento degli impianti elettrico, di illuminazione, di riscaldamento e le ritinteggiature si è provveduto al nuovo cablaggio informatico ed alla realizzazione del primo punto WiFi libero del Comune di Cuveglio, al quale si potrà accedere accreditandosi presso la struttura stessa.

“Per quanto riguarda gli esterni il processo di restyling si è completato grazie al generoso impego di alcuni volontari dell’associazione Anziani la Primavera del nostro Comune afferma ancora il sindaco Paglia -, che hanno provveduto alla pulizia dei rivestimenti in pietra, alla ripresa di parti di intonaco ammalorate ed alla ritinteggiatura delle facciate.

Si è inoltre provveduto all’acquisto dell’arredo per realizzare, quattro postazioni di lavoro, una reception e una piccola sala riunioni per 4/5 persone. E’ stata inoltre installata una stampante di sistema per le necessità più immediate. Un responsabile della struttura sovrintenderà le attività ed il corretto uso dell’installazione.

Per un primo periodo di avvio l’accesso sarà libero e nessun onere sarà richiesto a chi vorrà utilizzare la struttura. Si dovrà unicamente accreditarsi alla PEC comune.cuveglio.va@halleycert.it e stendere un semplice piano di lavoro che definisca le motivazioni e gli obiettivi dell’utilizzo. Un addetto contatterà gli interessati e li guiderà alla compilazione di una semplice scheda di programmazione e avviamento dell’attività alla quale farà riscontro, in un secondo tempo una relativa del raggiungimento dei risultati programmati.