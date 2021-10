Eventi sportivi, mezzo milione di euro da Regione Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Sono 36 le manifestazioni sportive in programma in Lombardia dal 1° novembre al 31 marzo 2022 che beneficeranno del finanziamento regionale a fondo perduto pari a 400 mila euro”.

Lo spiega Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, commentando la pubblicazione della nuova graduatoria del bando ‘DDUO’. “Contributi – chiarisce – che in questo periodo di ripresa post-Covid risultano spesso fondamentali per la riuscita stessa di tanti appuntamenti. Gare e incontri importanti per l’immagine della Lombardia e per il successo dell’intero movimento sportivo regionale”.

Dal mese di aprile sono già stati finanziati 106 eventi. “Questi 400 mila euro – prosegue il pluricampione olimpico – si aggiungono alla somma di 770 mila euro già assegnati da quest’edizione del bando ‘Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo’ per 70 eventi celebrati nel periodo 1° aprile 2021-31 ottobre 2021. In totale, quindi, con 1.170.000 euro, abbiamo sinora assicurato il nostro supporto a 106 appuntamenti agonistici e amatoriali di carattere regionale, nazionale e internazionale. Un numero significativo che, come già avvenuto negli scorsi mesi, contiamo di ampliare. In caso di disponibilità di altri fondi, infatti, faremo ulteriormente scorrere la graduatoria pubblicata”.

Di seguito l’elenco delle manifestazioni finanziate in provincia di Varese: Giro del Lago di Varese (Africa&Sport ODV, Varese, 10.000 euro), Urban Workout (Nuoto & Fitness Varese – Società Sportiva Dilettantistica, Gallarate, 10.000 euro), Campo dei Fiori Trail (Campo Dei Fiori Outdoor Asd, Bregano, 10.000 euro), Corri Cardano 2022 (A.S.D. Cardatletica, Cardano al Campo, 10.000 euro), Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti Specialità Pesistica Olimpica (Federazione Italiana Pesistica – Fipe Comitato Regionale Lombardia, Milano, 10.000 euro), 30° Rally dei Laghi (Associazione Sportiva Dilettantistica Rally Dei Laghi, Laveno-Mombello, 10.000 euro). (LNews)