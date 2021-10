Al via la riqualificazione dell’impianto ittiogenico di Maccagno

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Lavori completamente fermati dalla frana caduta a fine gennaio in via Reschigna e iniziati solo ora – una volta terminato il lungo e difficile intervento necessario a rimettere in sicurezza la strada e il versante e a riaprire la piattaforma ecologica – quelli della ristrutturazione dell’impianto ittiogenico “La Madonnina” di Maccagno con Pino e Veddasca.

Ad annunciare l’avvio dell’opera che prevede anche la razionalizzazione, la riqualificazione e la gestione dell’incubatoio – comprendente anche la manutenzione straordinaria del sistema di approvvigionamento idrico – è stato il gruppo consiliare Impegno Civico MPV, che ha spiegato come la struttura rappresenti “una vera e propria eccellenza del nostro Comune”.

Si tratta di un intervento che, come ci aveva già raccontato il sindaco Fabio Passera, vede un investimento complessivo di 108mila euro di cui 90mila frutto di un finanziamento di Regione Lombardia e i rimanenti 18,2 mila coperti con fondi propri del bilancio comunale.

L’avvio di questi lavori è, per i consiglieri di maggioranza, “un grande risultato, ottenuto anche grazie alla caparbietà dell’A.S.D. Pescatori Alto Verbano, gestori dell’impianto. Per la nostra amministrazione, un successo di prestigio a favore della piscicoltura e del ripopolamento delle nostre acque, per le quali l’attenzione e la cura necessarie non sono mai abbastanza. Una sensibilità per l’ambiente che vorremmo fosse sempre il nostro carattere distintivo!”.