Coronavirus: 64 nuovi contagi nel Varesotto, 596 in Lombardia con tre decessi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ogni giorno, anche oggi, sabato 11 settembre, tramite il sito web Lombardia Notizie Online e/o il portale predisposto dalla Protezione civile, sono stati forniti gli aggiornamenti relativi alla situazione coronavirus.

Sono 64 i nuovi positivi registrati in provincia di Varese nelle ultime ventiquattro ore e 596 in tutta la Lombardia. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano quelli nei reparti (+11). Nelle ultime 24 ore effettuati 59.160 tamponi

Tre i decessi per covid accertati oggi sul territorio regionale, che porta il numero complessivo delle vittime causate dal virus in Lombardia, dall’inizio dell’emergenza, a 33.950.

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 59.160, totale complessivo: 14.077.032

– i nuovi casi positivi: 596

– in terapia intensiva: 59 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 402 (+11)

– i decessi, totale complessivo: 33.950 (+3)

I nuovi casi per provincia:

– Milano: 179;

– Bergamo: 43;

– Brescia: 95;

– Como: 24;

– Cremona: 20;

– Lecco: 21;

– Lodi: 7;

– Mantova: 20;

– Monza e Brianza: 20;

– Pavia: 51;

– Sondrio: 3;

– Varese: 64.