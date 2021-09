Strade Pulite, un premio da Regione Lombardia per il “ciclista green” Damiano Marangoni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Damiano Marangoni, il “ciclista green” di Strade Pulite, verrà premiato il prossimo martedì da Regione Lombardia per il costante impegno in favore della collettività e dell’ambiente messo in campo dall’associazione negli ultimi anni.

Il collettivo che in provincia di Varese, Milano e Torino si occupa quotidianamente di combattere l’odioso fenomeno dei rifiuti abbandonati, facendo leva esclusivamente sui valori e sulla determinazione di squadre organizzate di volontari, ha già ricevuto in passato pubblici encomi. Ma questo in arrivo – la cerimonia si svolgerà alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – è sicuramente il più prestigioso.

“Sono contento che la nostra azione sui territori abbia raggiunto un’attenzione a livelli istituzionali così elevati – commenta Damiano – e per questo devo ringraziare il consigliere regionale Roberto Cenci, per la sensibilità manifestata nei confronti dei temi ambientali. E’ una bellissima soddisfazione che arriva a seguito del premio più bello in assoluto, quello che anni fa mi ha permesso di realizzare un sogno: unire i cittadini all’interno di una realtà che oggi conta più di duecento volontari. Mentre Strade Pulite cresceva ho capito che non ero solo, che la gente era con me. Il loro sostegno, la loro adesione al progetto e la condivisione di ideali ci ha consentito di diventare una vera comunità“.

Il pubblico riconoscimento verrà assegnato a Damiano presso la sede regionale, all’interno della Sala Jannacci, alle ore 11.30 di martedì. “Il pensiero, una volta appresa questa bella notizia, è andato subito ai miei genitori. A loro va il ringraziamento più grande per avermi concesso la possibilità di studiare e per avermi trasmesso una solida educazione, basata anche sul rispetto dell’ambiente. Ci tengo poi a condividere questo traguardo con tutte le squadre di volontari del nostro gruppo. Hanno sposato la causa di una persona che in principio si considerava solo un visionario e ha poi realizzato, grazie al gruppo, di poter dare concretezza alle sue idee”.

A ripensarci oggi, le immagini che risalgono alle origini di Strade Pulite, nel 2015, non sono affatto sbiadite. “Tutto è cominciato in sella alla mia bici – ricorda Damiano – per questo mi chiamano il ciclista green. Percorrevo le strade dell’alto Varesotto partendo dal paese in cui risiedevo, Ferrera, e poi mi spostavo per le valli. La bici dà una prospettiva diversa, rispetto alla macchina, su ciò che è presente a bordo strada. Ed è dalla bici che ho cominciato a notare il degrado, diffuso ovunque, a causa dei rifiuti abbandonati. Il mio unico mezzo di trasporto, che è anche una parte di me, una passione, mi ha ispirato e mi ha trasmesso i primi impulsi, quelli che mi hanno portato a ragionare sull’associazione”.

Ma le novità per Damiano Marangoni e per l’universo di Strade Pulite non si esauriscono con l’atteso appuntamento di martedì prossimo. Il fondatore del gruppo ha infatti deciso di aderire alla causa del Movimento cinque stelle per la sfida elettorale delle Amministrative varesine. “In realtà sono iscritto al Movimento dal 2010 – precisa Damiano – ma non mi sono mai impegnato direttamente in politica. Da attivista ho sempre difeso i valori ambientali, gli stessi che mi hanno spinto ad accettare l’opportunità della campagna elettorale (la lista dei grillini appoggerà la ricandidatura del sindaco uscente Davide Galimberti, ndr) perché penso sia arrivato il momento di dare una ulteriore spinta alla mia attività sul territorio. Sempre nell’interesse del bene comune più importante”.

Di seguito un breve filmato, pubblicato su Youtube da Damiano Marangoni, in cui sono riassunti alcuni passaggi salienti relativi alla storia di Strade Pulite.