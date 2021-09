La 5° Gran Fondo Tre Valli Varesine è ai nastri di partenza

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Tra un mese, domenica 3 ottobre, si correrà la quinta edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine – Eolo.

La manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, già rassegna iridata nel 2018, sarà valida come prova di qualificazione per il Campionato del Mondo dell’Unione Ciclistica Internazionale Gran Fondo del 2022 ed è inoltre inserita nel novero delle prove del Circuito Coppa Piemonte Love for Cycling 2021.

È il campione di Cassano Magnago Ivan Basso ad illustrare l’evento: “La Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo, dopo l’anno di stop forzato, ritorna e il 3 ottobre ci ritroveremo tutti insieme per questa bellissima gran fondo che sento mia – afferma – una manifestazione che attraversa il territorio dove per tanti anni mi sono allenato, percorrendo cinque salite e costeggiando tre laghi che caratterizzano la provincia di Varese definita la ‘provincia dei laghi’, con l’arrivo a Varese nello stesso luogo dove si concluderà la Tre Valli Varesine dei professionisti di martedì 5 ottobre”.

Molte le particolarità per la Gran Fondo Valli Varesine – Eolo: “Sarà l’unica gran fondo italiana di qualificazione per il campionato del mondo del 2022 a Trento e si correrà in assoluta sicurezza con entrambi i percorsi, di 103 e 130 chilometri, chiusi al traffico. Da questo punto di vista per un giorno potremo considerarci tutti dei professionisti”.

“Per ottenere un buon risultato, su entrambe le distanze, o portare a termine i tracciati in modo adeguato, – conclude Basso – è necessario gestire bene lo sforzo e alimentarsi correttamente. Sono previsti tre punti di ristoro dove si potrà trovare tutto il necessario per mantenere il corpo pieno di energia e vivere una bellissima giornata in bicicletta nel territorio più bello della provincia di Varese, sulle salite più belle, costeggiando i laghi più belli con l’arrivo nella città più bella della nostra provincia”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.granfondotrevallivaresine.it.