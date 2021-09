Coronavirus, 53 nuovi contagi nel Varesotto e 647 in Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ogni giorno, anche oggi, venerdì 3 settembre, tramite il sito web Lombardia Notizie Online e/o il portale predisposto dalla Protezione civile, sono stati forniti gli aggiornamenti relativi alla situazione coronavirus.

Sono 53 i nuovi positivi registrati in provincia di Varese nelle ultime ventiquattro ore (totale 89.702) e 647 in tutta la Lombardia, per un totale di 45.270 tamponi analizzati (il rapporto tra nuovi positivi e tamponi fatti è all’1,4%).

Due i decessi per covid che si sono verificati oggi sul territorio regionale. Il numero complessivo delle vittime causate dal virus in Lombardia, dall’inizio dell’emergenza, sale a 33.929 (+2). I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 51 (+1), quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 352 (+4 rispetto alle ultime ventiquattro ore).

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 45.270, totale complessivo: 13.691.933

– i nuovi casi positivi: 656

– in terapia intensiva: 51 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 352 (+4)

– i decessi totale complessivo: 33.929 (+2)

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi divisi per provincia.

– Milano: 215 di cui 93 a Milano città;

– Bergamo: 52;

– Brescia: 96;

– Como: 26;

– Cremona: 24;

– Lecco: 12;

– Lodi: 16;

– Mantova: 41;

– Monza e Brianza: 29;

– Pavia: 40;

– Sondrio: 7;

– Varese: 53.