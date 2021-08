Cuvio, lavori post maltempo: stanziati 100 mila euro

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Comune di Cuvio ha commissionato un intervento di manutenzione tra le strette vie dell’antico nucleo del borgo, finalizzato a ripristinare le condizioni di sicurezza e a risolvere alcune criticità emerse dopo l’ultima ondata di maltempo.

La zona interessata è quella di via Ronchetto, all’altezza del civico 4, dove infiltrazioni e movimenti franosi hanno alterato la stabilità della carreggiata, rendendo necessario l’intervento di ripristino che riguarderà sia il sotto strada che il manto stradale in superficie.

“Gli operai specializzati provvederanno ad annullare l’effetto di erosione che è la causa della situazione attuale – spiega il sindaco di Cuvio Enzo Benedusi -, posizioneranno una griglia carrabile per intercettare meglio l’acqua piovana, rinforzeranno la strada e installeranno delle paratie per la definitiva messa in sicurezza”.

Per l’intero lavoro di riqualifica della strada – particolarmente stretta, circondata dalle abitazioni e collegata inoltre al terreno di una azienda agricola – sono stati stanziati fondi per un importo complessivo di 100 mila euro. L’intervento è stato finanziato in parte da Regione Lombardia e in parte dal Comune.