Ciclismo, i giovanissimi tornano in gara a Orino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Domenica 29 agosto Orino ospiterà il 5° Trofeo Enrico Morisi alla memoria – 13° Memorial Sandro Gianoli, la consueta manifestazione ciclistica dedicata alla categoria dei Giovanissimi, che quest’anno si terrà in forma ridotta a causa delle restrizioni in materia di Covid-19.

La gara è resa possibile, oltreché dall’amministrazione comunale, da sempre attenta e sollecita alla sua realizzazione, dalla passione per le due ruote coltivata con ardore dalla famiglia Morisi che, nel ricordo dei Enrico, sottolinea con fervore l’aspetto ludico rivestito dal ciclismo in tenera età, al punto da prodigarsi attivamente affinché venga dedicato un premio speciale – realizzato con grande passione e maestria da Fausto Pellegrini della ditta “Legno e Arte” – per gli ultimi classificati di ogni categoria, oltre a un meraviglioso trofeo artigianale per la squadra vincitrice.

Un ringraziamento, da parte degli organizzatori, va anche alla famiglia Gianoli che da ormai tredici anni affianca la Società Ciclistica Orinese nell’organizzazione della gara nel ricordo di Sandro, a SESTERO Onlus, All4Cycling, Hally Lombardia, alla Fondazione Michele Scarponi e a tutti i volontari che offrono il loro fattivo sostegno.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso il centro sportivo “La Rambla” (via San Lorenzo 62) e l’inizio della gara è previsto alle ore 16. La consegna dei premi, al termine delle categorie G3 e G6, sarà anche occasione per ricordare alcuni amici mancati in questi ultimi tempi: Giuseppe Motta, storico presidente e presidente onorario dell’S.C. Orinese e Giuliano Bizzi, responsabile dei volontari sul percorso di gara, sempre disponibile e attivo. “La loro mancanza è tuttora molto forte, ma loro presenza è più viva che mai”, commenta il presidente della società Piermarco Poli.