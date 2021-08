Covid, “Il Varesotto supera la soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Due province lombarde superano la soglia dei 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti: si tratta di Mantova (che registra circa 52 casi ogni 100.000 abitanti) e Varese (51 casi ogni 100.000 abitanti). La media regionale in Lombardia è 35. Continua così ad aumentare la preoccupazione per l’aumento dei casi positivi, così come sta accadendo in alcune regioni nel Sud Italia.

“Osservando l’andamento delle ultime quattro settimane, le province lombarde si possono dividere nei seguenti gruppi – spiega il consigliere regionale Pd Samuele Astuti, nel suo consueto appuntamento con i dati settimanali -: Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Varese registrano una diminuzione massima del 30%; Bergamo, Brescia, Monza e Pavia registrano una crescita inferiore al 50%; Lecco e Sondrio registrano una crescita uguale o superiore al 100%.

“Per quanto riguarda le vaccinazioni, in questa ultima settimana risulta siano state consegnate circa 562mila dosi e ne sono state utilizzate più di 270mila (113mila prime dosi, 157mila seconde dosi); ne rimangono ancora più di 395mila da somministrare”, conclude Astuti. Ecco tutti i dati sviluppati dal consigliere Astuti.

Fondamentale segnalare che, stando alle normative anti-Covid in vigore ancor oggi, una regione passa da zona bianca a zona gialla quando con incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid è superiore al 15 per cento e al 10% in terapia intensiva.